Il 2026 è appena cominciato e sta già assumendo i contorni dell’anno della svolta per quanto riguarda il panorama delle serie tv. Tra i vari annunci si aggiunge quello recente da parte dei Fratelli Duffer, i "papà" di Stranger Things, pronti a dare in pasto al pubblico la loro nuova serie. Il nuovo progetto promette di essere molto più horror del precedente, rappresentando un’evoluzione del loro stile per adattarsi a nuovi contesti e pubblici. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

Something Very Bad is Going to Happen, la nuova serie dei Fratelli Duffer dopo Stranger Things

I Fratelli Duffer sono in verità al lavoro non su una, ma su ben due nuove serie tv. La prima, di cui conosciamo il titolo, ovvero Something Very Bad is Going to Happen, è attualmente in lavorazione presso Netflix e sarà un horror. Abbraccerà il genere modo più diretto e psicologico di Stranger Things, sviluppandosi nell’arco di una settimana che precede un matrimonio destinato a trasformarsi in un incubo. Tra i protagonisti troviamo Camila Morrone Adam DiMarco nei panni degli sposi. Attorno a loro si dipaneranno tensioni familiari, segreti e presagi inquietanti. La narrazione farà grande affidamento su un’atmosfera claustrofobica e sull’escalation di eventi che mineranno la serenità dell’evento, preludio a un disastro imminente.

La seconda, ancora senza titolo, avrà un tono più fantascientifico, un dramma corale ambientato in una residenza per anziani nel deserto del New Mexico. Un gruppo di arzilli pensionati dovrà fronteggiare una minaccia sovrannaturale che sta mettendo a rischio l’unica risorsa preziosa rimasta: il tempo. Il progetto poggerà le proprie basi su su un’ambientazione insolita, imperniandosi sulla riflessione riguardo il valore esistenziale del tempo, tematica che si intreccia con elementi di fantascienza malinconica e atmosfere di mistero.

Commistione di generi: la nuova formula dei Fratelli Duffer

Anche se per ora sappiamo davvero poco dei due nuovi progetti dei Fratelli Duffer, si nota già chiaramente l’intenzione di dirigersi verso la contaminazione tra generi e la ricerca di storie che sappiano unire suspense, emozione e riflessione. La volontà di ambientare le serie in contesti inusuali, come il deserto del New Mexico o un matrimonio carico di tensioni familiari, sottolinea la sempre maggiore importanza data a spazi narrativi ben definiti, capaci di amplificare la suspense e di valorizzare le dinamiche tra i personaggi. Il 2026 si preannuncia già ricco di appuntamenti imperdibili.

