Netflix, cancellata ufficialmente la serie dei Fratelli Duffer

Il colosso dello streaming stronca sul nascere l'adattamento dei creatori di Stranger Things di Il Talismano, tratto da un romanzo di Stephen King

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Pessime notizie per i Fratelli Duffer, i creatori della fortunatissima serie Netflix Stranger Things: il colosso dello streaming ha cancellato ufficialmente i piani per l’adattamento di un romanzo di culto di Stephen King. A confermarlo a CBR sono gli stessi autori. Il progetto risale al 2022, quando venne annunciata la trasposizione di uno degli scritti più amati del Re del Terrore. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Netflix cancella la serie de Il Talismano dei Fratelli Duffer

Un fulmine a ciel sereno in casa Duffer: i due fratelli co-autori di Stranger Things si sono visti cancellare sul nascere da Netflix l’adattamento de Il Talismano, romanzo cult di Stephen King. Avrebbe dovuto essere il loro primo grande progetto al di fuori del mondo della serie che li ha resi celebri, ma ora non ne se ne farà più niente. Parlando con CBR, Ross Duffer ha dichiarato a chiare lettere: "Purtroppo Il Talismano non è più tra i progetti di Netflix, quindi non siamo più coinvolti". Il colosso dello streaming mette quindi fine a un progetto, risalente al 2022, che aveva già vissuto molteplici momenti di difficoltà nella propria gestazione.

Secondo l’altro Duffer, Matt, i due avrebbero sottovalutato la portata del romanzo, al momento di imbarcarsi nel progetto. "Probabilmente siamo stati ingenui a pensare di poter adattare Il Talismano viste anche le complicazioni dei precedenti tentativi di adattamento. Praticamente è in fase di sviluppo da sempre, mi dispiace che non saremo noi a spezzare la maledizione", ha affermato.

Ma di cosa parla la trama de Il Talismano?

Il Talismano esce nelle librerie nel 1984, scritto a quattro mani da Stephen King e Peter Straub. La trama segue Jack Sawyer, un ragazzo che viaggia attraverso un mondo parallelo noto come i Territori alla ricerca di un potente artefatto in grado di salvare la madre morente. Nel 2001 è anche uscito un sequel, Black House, che che rivisita il personaggio di Jack da adulto, senza alcun ricordo delle sue precedenti avventure.

Il Talismano ha ispirato un cortometraggio nel 2008, mentre l’anno seguente è stata pubblicata una graphic novel tratta dal romanzo. Già Steven Spielberg avrebbe dovuto dirigere un lungometraggio basato sul libro, ma il progetto venne fatto colare a picco da Stephen King stesso per i suoi problemi con le dipendenze, come ammesso dal diretto interessato.

