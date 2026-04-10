Dopo il record d’ascolti della puntata prepasquale, Crozza stasera torna in Tv sul Nove: ecco le sue imitazioni che ci fanno più riflettere (e ridere).

Warner bros. Discovery 1 /7 Vincenzo Schettini Docente di fisica e divulgatore scientifico, diventato popolare grazie al progetto “La fisica che ci piace”, Schettini ha costruito il suo successo su un linguaggio diretto, appassionato e fortemente motivazionale, capace di avvicinare i giovani alla scienza. Nell’imitazione di Crozza, questa energia viene amplificata: l’entusiasmo diventa quasi travolgente, la gestualità si fa teatrale e ogni spiegazione sembra trasformarsi in un’arringa epica sulla bellezza delle formule e delle leggi dell’universo.

Warner bros. Discovery 2 /7 Guido Crosetto Politico italiano e ministro della Difesa, Crosetto è noto per la presenza imponente e per le sue posizioni nette sui temi della sicurezza e della politica internazionale. Crozza lavora molto sulla fisicità e sulla voce profonda, accentuando il tono solenne e le dichiarazioni enfatiche fino a renderle quasi monumentali, trasformando ogni intervento in una riflessione ironica sul peso delle responsabilità e sulle dinamiche del potere.

Warner bros. Discovery 3 /7 Bruno Vespa Storico giornalista e volto simbolo dell’approfondimento politico televisivo, Vespa è da anni protagonista del dibattito pubblico con il suo salotto serale e le interviste ai principali leader italiani. Nell’imitazione di Crozza, il suo stile pacato e apparentemente neutrale viene portato all’estremo: le domande diventano quasi rituali e ripetitive, il salotto un teatro della politica, e il tono garbato si trasforma in uno strumento sottile di satira sulle abitudini televisive.

Warner bros. Discovery 4 /7 Donald Trump Imprenditore e politico statunitense, già presidente degli Stati Uniti, è tornato ad esserlo. Trump è una delle figure più polarizzanti e assurde della scena internazionale contemporanea. Crozza ne enfatizza l’eloquio diretto e folle, sopra le righe, l’autoreferenzialità e la ripetizione ossessiva degli slogan, utilizzando un inglese volutamente maccheronico per sottolineare i tratti più controversi e trasformare ogni discorso in una caricatura dell’eccesso comunicativo.

Warner bros. Discovery 5 /7 Aldo Cazzullo Giornalista e scrittore, firma autorevole del panorama editoriale italiano, Cazzullo è spesso impegnato in analisi storiche e politiche dal tono solenne e narrativo. Crozza ne mette in luce proprio questa dimensione, accentuando il richiamo continuo alla storia nazionale e trasformando ogni intervento in una sorta di lezione epica, dove il passato italiano viene evocato con enfasi quasi teatrale.

Warner bros. Discovery 6 /7 Matteo Salvini Leader politico della destra italiana, Salvini è conosciuto per i toni forti, il linguaggio diretto e le campagne mediatiche accese e contraddittorie. Crozza ne mette in evidenza la teatralità, i gesti enfatici e il tono roboante, trasformando il personaggio in un’icona della comunicazione sopra le righe e della politica spettacolo.