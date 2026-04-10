Fratelli di Crozza, sosta finita e nuove imitazioni: da Bruno Vespa a Schettini, i personaggi che hanno portato al record
Dopo il record d’ascolti della puntata prepasquale, Crozza stasera torna in Tv sul Nove: ecco le sue imitazioni che ci fanno più riflettere (e ridere).
-
1/7
Vincenzo Schettini
Docente di fisica e divulgatore scientifico, diventato popolare grazie al progetto “La fisica che ci piace”, Schettini ha costruito il suo successo su un linguaggio diretto, appassionato e fortemente motivazionale, capace di avvicinare i giovani alla scienza. Nell’imitazione di Crozza, questa energia viene amplificata: l’entusiasmo diventa quasi travolgente, la gestualità si fa teatrale e ogni spiegazione sembra trasformarsi in un’arringa epica sulla bellezza delle formule e delle leggi dell’universo.
-
2/7
Guido Crosetto
Politico italiano e ministro della Difesa, Crosetto è noto per la presenza imponente e per le sue posizioni nette sui temi della sicurezza e della politica internazionale. Crozza lavora molto sulla fisicità e sulla voce profonda, accentuando il tono solenne e le dichiarazioni enfatiche fino a renderle quasi monumentali, trasformando ogni intervento in una riflessione ironica sul peso delle responsabilità e sulle dinamiche del potere.
-
3/7
Bruno Vespa
Storico giornalista e volto simbolo dell’approfondimento politico televisivo, Vespa è da anni protagonista del dibattito pubblico con il suo salotto serale e le interviste ai principali leader italiani. Nell’imitazione di Crozza, il suo stile pacato e apparentemente neutrale viene portato all’estremo: le domande diventano quasi rituali e ripetitive, il salotto un teatro della politica, e il tono garbato si trasforma in uno strumento sottile di satira sulle abitudini televisive.
-
4/7
Donald Trump
Imprenditore e politico statunitense, già presidente degli Stati Uniti, è tornato ad esserlo. Trump è una delle figure più polarizzanti e assurde della scena internazionale contemporanea. Crozza ne enfatizza l’eloquio diretto e folle, sopra le righe, l’autoreferenzialità e la ripetizione ossessiva degli slogan, utilizzando un inglese volutamente maccheronico per sottolineare i tratti più controversi e trasformare ogni discorso in una caricatura dell’eccesso comunicativo.
-
5/7
Aldo Cazzullo
Giornalista e scrittore, firma autorevole del panorama editoriale italiano, Cazzullo è spesso impegnato in analisi storiche e politiche dal tono solenne e narrativo. Crozza ne mette in luce proprio questa dimensione, accentuando il richiamo continuo alla storia nazionale e trasformando ogni intervento in una sorta di lezione epica, dove il passato italiano viene evocato con enfasi quasi teatrale.
-
6/7
Matteo Salvini
Leader politico della destra italiana, Salvini è conosciuto per i toni forti, il linguaggio diretto e le campagne mediatiche accese e contraddittorie. Crozza ne mette in evidenza la teatralità, i gesti enfatici e il tono roboante, trasformando il personaggio in un’icona della comunicazione sopra le righe e della politica spettacolo.
-
7/7
Nicola Gratteri, Sergio Mattarella e Carlo Nordio
Magistrato simbolo della lotta alla criminalità organizzata, Presidente della Repubblica e ministro della Giustizia: tre figure istituzionali molto diverse ma accomunate da un forte peso pubblico. Nella parodia di Crozza, il rigore di Gratteri viene enfatizzato attraverso tono fermo e accento marcato; la compostezza di Mattarella viene esasperata fino a farne un emblema di pazienza istituzionale; il linguaggio tecnico e giuridico di Nordio viene reso ancora più articolato e complesso, trasformando la materia delle riforme in ironia.
Guida TV
-
16 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Nessuno osa sfidare Antonella Clerici: la regina resta senza rivali
Stasera, venerdì 13 marzo 2026, The Voice Generations non ha concorrenza: solo la di...
Ilary Blasi ha la strada libera in TV: l’ultima occasione per rinascere (o addio Gf Vip)
Cosa vedere stasera in tv? Il giallo di Delitti in Paradiso (Rai 2) e l’autorevolezz...
Ilary Blasi è già all'ultima occasione: stasera si gioca tutto
Questa sera, venerdì 27 marzo 2026, torna il GF Vip e deve risollevare gli ascolti s...
Ascolti tv ieri (27 marzo): Grande Fratello Vip sempre peggio (e Ilary Blasi trema), The Voice Generations chiude col botto
Una finale attesa, una controprogrammazione agguerrita e numeri che confermano l'and...
Stasera in tv (6 aprile), Le donne della Bibbia continua ad allietare Canale 5, Porro accende Quarta Repubblica
Cosa vedere stasera in tv? Rai 1 risponde con la coppia Siani–Pieraccioni nel film I...
Stavolta per Antonella Clerici non è una passeggiata: l'ostacolo è "famoso"
Stasera, venerdì 20 marzo 2026, The Voice Generations affronta la concorrenza TV del...
Rai 1 "pigliatutto": questa sera non c'è storia per nessuno. Perché
Stasera, venerdì 6 marzo 2026, sull'ammiraglia di Stato vanno in onda la cerimonia d...
Ascolti tv ieri (3 aprile): La Via Crucis batte il Grande Fratello Vip, il reality crolla ma recupera in seconda serata
Tra spiritualità, reality e approfondimento: una prima serata divisa tra raccoglimen...