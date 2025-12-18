Amazon Prime Video punta su un duo folle e imprevedibile: c'entra anche Jason Momoa Dopo Dune, Momoa e Bautista tornano insieme in Fratelli Demolitori su Prime Video: fratellastri alle prese con azione, risate e una cospirazione segreta.

Su Amazon Prime Video, molto presto approderà una nuova action comedy che vede protagonisti Jason Momoa e Dave Bautista, il cui titolo è Fratelli Demolitori. Già il nome dice tutto: si tratta di un film che vede le due star di Hollywood fianco a fianco, pronte a demolire chiunque si metta sul loro cammino… insomma, le premesse sono buone, no? Adesso vediamo nel dettaglio di cosa parlerà questa commedia e tutto ciò che c’è da sapere.

Fratelli Demolitori, trama, cast e dove vedere in streaming il nuovo film con Jason Momoa e Dave Bautista

Prime Video ha diffuso le prime immagini di Fratelli Demolitori, commedia d’azione con Jason Momoa e Dave Bautista, in arrivo in streaming il 26 gennaio sulla piattaforma. I due interpretano rispettivamente Jonny e James, due fratellastri che non si parlano da anni, che decidono di riunirsi dopo la misteriosa morte del padre. Indagando, emergono segreti sepolti e una cospirazione che minaccia la loro famiglia, mettendo alla prova la loro lealtà. Ambientato alle Hawaii, il film è diretto da Angel Manuel Soto e vede nel cast Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root e Morena Baccarin.

Entrambi gli attori sono noti per aver interpretato personaggi iconici in due universi cinematografici diversi: Momoa è stato Aquaman nel franchise DC di Zack Snyder e debutterà come Lobo nel DC Universe di James Gunn, con le prime immagini già nel trailer di Supergirl. Bautista ha interpretato Drax il Distruttore nei Guardiani della Galassia di James Gunn e negli Avengers, salutando il personaggio in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Jason Momoa si sbilancia su Fast X: Parte 2

Se nei giorni scorsi è stato lo stesso Vin Diesel a stuzzicare i fan pubblicando una foto in cui è con Cristiano Ronaldo, lasciando intendere che, probabilmente, il calciatore potrà avere un cameo nel prossimo capitolo, anche Jason Momoa ha parlato del film ma in modo diverso. Ora vi spieghiamo meglio. All’inizio dell’anno, Vin Diesel aveva confermato che la data d’uscita del film era provvisoriamente fissata per aprile 2027. I fan della saga, abituati ai rinvii, sapevano che il film sarebbe dovuto uscire quest’anno. A tal proposito, Momoa ha detto: "Mi piacerebbe tornare in quel ruolo. Le persone di tutto il mondo amano quel personaggi, è pazzesco. Ma non c’è ancora uno script, quindi non avverrà così presto". L’assenza di una sceneggiatura preoccupa non solo gli appassionati della saga ma, a quanto pare, anche alcuni attori che desiderano fortemente tornare nel cast. Cosa succederà? Noi continueremo ad aggiornarvi.

Intanto, potete rivedere l’intera saga di Fast & Furious in streaming su Prime Video e Netflix.

