Frankenstein, l’inquietante storia vera è anche italiana: la follia che ispirò il romanzo

Dietro il mostro più famoso della letteratura si nasconde un oscuro esperimento scientifico del passato che ha ispirato la creatività di Mary Shelley.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Tornato in auge grazie al recente film di Guillermo del Toro, Frankenstein, adattamento del celebre romanzo di Mary Shelley con Oscar Isaac, e presentato in anteprima all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Tra chi ha criticato la pellicola e chi, invece, l’ha lodata, siamo sicuri che, nel corso degli anni, gran parte delle persone si saranno chieste: "Ma Frankenstein si basa su una storia vera? E’ realmente esistito?" Be’, oggi cercheremo di darvi una risposta, quindi, preparatevi.

Di cosa parla Frankenstein

E’ uno dei romanzi più famosi di tutta la storia, da cui sono stati tratti numerosi film ma, per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, vi spieghiamo di cosa parla Frankenstein. Al centro della storia, c’è appunto, Victor Frankenstein, uno scienziato che dà vita a un essere assemblando parti di cadaveri. Sconvolto dalla propria creazione, la abbandona subito. La creatura, inizialmente innocente, viene respinta da chiunque a causa del suo aspetto mostruoso, sviluppando così rabbia e desiderio di vendetta. Questo conduce a una serie di tragedie: il mostro uccide amici e parenti di Victor, che a sua volta lo insegue fino al Polo Nord, dove entrambi trovano la morte.

Nel recente film di Guillermo del Toro, troviamo un cast impeccabile, che vede la presenza dei seguenti attori: Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac, David Bradley, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen, Christian Convery, Felix Kammerer, Sofia Galasso, Ralph Ineson, Burn Gorman, Joachim Fjelstrup, Peter Millard, Mark Wilkinson, Lauren Collins, Stuart Hughes, Charles Dance.

La vera storia di Frankenstein: l’esperimento di Giovanni Aldini

Più che su una storia vera, Frankenstein ‘nasce’ da un esperimento reale. ma andiamo con ordine. Il mito di Frankenstein si ispira in parte a Giovanni Aldini, nipote di Luigi Galvani, pioniere dell’elettrofisiologia. Galvani aveva scoperto che i muscoli di animali morti si muovevano se stimolati elettricamente. Aldini, ispirato da queste ricerche, decise di verificare se l’elettricità potesse influenzare i tessuti viventi e persino riportare in vita un corpo. Il 17 gennaio 1803 Aldini sottopose a scosse elettriche il corpo di George Forster, giustiziato a Londra, osservando movimenti muscolari e l’apertura degli occhi.

Tuttavia, una volta interrotta la corrente, il corpo rimase morto, dimostrando che l’elettricità può stimolare i muscoli ma non risvegliare il cervello. L’esperimento confermava la teoria del galvanismo di Galvani, secondo cui l’elettricità fluisce dal cervello e fornisce forza vitale al corpo, fenomeno definito "elettricità animale".

Dove vedere in streaming il film Frankenstein di Guillermo del Toro

Non avete ancora guardato il film di del Toro? Be’, noi vi consigliamo di farlo, e sappiate che lo trovate in streaming su Netflix.

