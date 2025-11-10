Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Frankenstein, Del Toro rivoluziona la storia e sorprende con un epilogo inatteso: spiegazione del finale del film Netflix

Netflix presenta il film Frankenstein, di Guillermo Del Toro: un epilogo agrodolce dove dolore e perdono si incontrano e la Creatura trova finalmente la pace.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il mito di Frankenstein torna sul grande schermo grazie a Guillermo del Toro, il quale ha realizzato un adattamento del romanzo di Mary Shelley ma con delle novità. Non, non è stato completamente stravolto anzi, potremmo dire che è piuttosto fedele all’originale. Ci sono però delle accezioni. In streaming su Netflix dal 7 novembre 2025, è disponibile il film con protagonisti Oscar Isaac e Jacob Elordi e, noi vi consigliamo di vederlo per farvi una vostra idea. La pellicola non si presenta come una ‘semplice’ riproposizione ma è molto di più: affronta temi come la vendetta e la redenzione. La cosa che, però, sorprende di più è il finale, che presenta una svolta inaspettata, pronta a far discutere i più scettici. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Frankenstein, di cosa parla il film di Guillermo del Toro

La storia la conosciamo un po’ tutti, ma rinfreschiamoci un po’ la memoria. Il film di Del Toro, Frankenstein, non si concentra sulla creazione del Mostro ma sulla sua esistenza tormentata. Racconta la difficile esistenza dello scienziato Victor Frankenstein (Oscar Isaac), deciso a creare vita dopo la morte. Dall’esperimento nasce la Creatura (Jacob Elordi), che intraprende un intenso percorso alla ricerca di accettazione e compagnia, un tema senza tempo introdotto da Mary Shelley nel 1818. Nel cast troviamo anche: Mia Goth, David Bradley, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen, Christian Convery, Felix Kammerer, Sofia Galasso, Ralph Ineson, Burn Gorman, Joachim Fjelstrup, Peter Millard, Mark Wilkinson, Lauren Collins, Stuart Hughes, Charles Dance.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Frankenstein, come finisce il film di del Toro: spiegazione del finale

Partiamo col dire che l’adattamento di Guillermo del Toro del romanzo di Mary Shelley resta fedele alla storia originale, ma modifica significativamente il finale, scegliendo una conclusione di speranza anziché di tragedia. Dopo la morte di William ed Elizabeth, Victor giura vendetta contro la Creatura, inseguendola fino ai ghiacci dell’Artico, dove viene salvato da un gruppo di marinai. A bordo della nave, mentre racconta la sua storia al capitano Anderson, la Creatura interrompe il racconto e narra la propria versione dei fatti, rivelando le sofferenze subite a causa dell’abbandono di Victor. Questo confronto porta Victor a riconoscere le proprie colpe, a chiedere perdono e a morire; la Creatura, finalmente in pace, aiuta l’equipaggio a liberare la nave dai ghiacci e osserva l’alba, simbolo di rinascita e accettazione di sé.

Nel romanzo, Victor muore senza distruggere la Creatura, che si suicida; nel film, invece, la Creatura è immortale e la riconciliazione con Victor diventa possibile. Del Toro chiude con una citazione di Lord Byron, sottolineando la capacità di sopravvivere al dolore e trovare pace attraverso l’empatia. Con questo finale, il regista trasforma la tragedia gotica in un racconto di perdono, umanità e speranza, permettendo alla Creatura di vivere libera dal dolore e dal rancore.

Dove vedere il film in streaming

Se desiderate vedere Frankenstein, di Guillermo del Toro, trovate il film in streaming sulla piattaforma Netflix.

Potrebbe interessarti anche

Frankenstein nel cinema, da Mel Brooks a Guillermo del Toro: il mito che non muore mai

Il mito che non muore mai su Netflix: la paura è alle porte con questo film attesissimo

Sul ‘mostro’ più famoso della letteratura e il suo creatore sono nati tantissimi fil...
Nuove immagini del Frankenstein di Guillermo Del Toro su Netflix

Guillermo del Toro porta Frankenstein su Netflix: quando esce il film e nuove immagini

Netflix ha diffuso nuove immagini dell'attesissimo film diretto da Guillermo Del Tor...
Eddie Murphy e Jacob Elordi

Film Netflix, le uscite di novembre 2025: le commedie natalizie anticipano il ritorno di Eddie Murphy e Jacob Elordi

Un mese di cinema e spettacolo tra gotico, risate e note live: Netflix a novembre 20...
Tutti i film Festival di Venezia 2025

Festival di Venezia, i film che hanno spopolato: dove e quando li vedremo

Da Paolo Sorrentino a Guillermo del Toro: tutti i capolavori (e dove vederli) della ...
Su Pluto TV arriva La Casa degli Orrori, la programmazione dei film in streaming

Questa nuova piattaforma Tv si trasforma nella Casa degli Orrori: film gratis per tutti e dove vederli

Tutta la magia e il terrore di Halloween su Pluto TV: dalle iconiche saghe horror ai...
tale e quale show 31 ottobre 2025

Tale e Quale Show: Malgioglio sposa cadavere, Insinna-Cirilli duetto horror, trionfa Samuele Cavallo

Cosa è successo nella puntata di venerdì 31 ottobre 2025 dello show del venerdì sera...
Monster, differenze tra la storia vera di Ed Gein e la serie in streaming su Netflix

La storia vera di Ed Gein, chi è il protagonista della serie Monster su Netflix

Monster scuote Netflix e riapre il caso Ed Gein: la serie mostra l’incubo e l'orrore...
Carlo Conti e Gianluigi Nuzzi

Programmi tv, cosa vedere oggi 31 ottobre: lo show di Carlo Conti oscura Gianluigi Nuzzi

Dal varietà più amato d’Italia ai casi di cronaca e la satira pungente: la serata de...
I film in onda in TV stasera, venerdì 17 ottobre 2025: il film in cui Jude Law è davvero irresistibile (anche per Cameron Diaz)

I film in onda in TV stasera, venerdì 17 ottobre 2025: il film in cui Jude Law è davvero irresistibile (anche per Cameron Diaz)

Le pellicole in onda stasera, venerdì 17 ottobre 2025: tra USA e Inghilterra L'amore...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Alice Lupparelli

Alice Lupparelli
Fiorenzo Madonna

Fiorenzo Madonna
Mary Segneri

Mary Segneri
andrea-delogu

Andrea Delogu

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963