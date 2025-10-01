Il mito che non muore mai su Netflix: la paura è alle porte con questo film attesissimo Sul ‘mostro’ più famoso della letteratura e il suo creatore sono nati tantissimi film, alcuni davvero imperdibili: ecco quali sono e dove vederli.

Fin dall’uscita nel 1818 del romanzo Frankenstein di Mary Shelley, la figura del dottor Victor Frankenstein e della sua Creatura ha affascinato gli artisti di tutto il mondo. Il cinema ha raccolto le varie sollecitazioni fin dai primi decenni del Novecento, trasformando la Creatura in mostro dell’orrore, un simbolo etico, una metafora sociale e persino una fonte di esilarante comicità. Dalle trasposizioni più fedeli al testo di Shelley, fino alle reinterpretazioni più moderne e autoriali, Frankenstein è diventato un archetipo cinematografico che torna ciclicamente e che ogni volta regala grandi sorprese e novità: ecco i migliori film su Frankenstein e dove vederli in streaming.

Frankenstein Junior, la comicità diretta da Mel Brooks

Tra i film su Frankenstein che vale la pena vedere troviamo senza dubbio Frankenstein Junior, una commedia-parodia del 1974, diretta da Mel Brooks, che rende omaggio ai film classici horror degli anni ’30. Nel film, Frederick Frankenstein, nipote del famoso Victor von Frankenstein, cerca di distanziarsi dal cognato ma la curiosità lo spinge a riscoprire le teorie del nonno. Acquista il castello, trova il laboratorio, riporta in vita una Creatura, e da lì si dipanano gag, equivoci, atmosfere grottesche veramente esilaranti. Nel cast troviamo Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Madeline Kahn, Teri Garr e Cloris Leachman. Il film è attualmente disponibile per la visione in streaming su CHILI e Google Play Film.

Frankenstein oltre le frontiere del tempo, tra fantascienza e horror

Ecco poi un film del 1990 che si presenta come un mix di fantascienza, horror e viaggi nel tempo. Uno scienziato del 2031, Dr. Joe Buchanan, sperimenta con armi che hanno effetti collaterali catastrofici, e finisce per essere proiettato nel passato, precisamente nel 1817 in Svizzera. Qui incontra Victor Frankenstein, la Creatura, Mary Shelley (nella finzione) e molti conflitti morali legati all’esperimento di creare vita. Una pellicola che tra i protagonisti vede John Hurt, Raul Julia, Bridget Fonda e Nick Brimble, attualmente disponibile in streaming su Apple TV.

Frankenstein di Mary Shelley, il capolavoro con Robert De Niro

Impossibile non citare anche il film Frankenstein di Mary Shelley del 1994, una versione che tenta una rappresentazione relativamente fedele del romanzo originale. Il giovane Victor Frankenstein (interpretato da Kenneth Branagh) è ossessionato dall’idea di superare la morte. Dopo aver dato vita alla Creatura (magistralmente interpretata da Robert De Niro) la rifiuta. Quest’ultima, abbandonata, soffre, apprende e medita vendetta. Le relazioni personali, con il suo amore Elizabeth (ovvero Helena Bonham Carter) e con il professore Waldman, il senso di colpa e la perdita sono al centro della narrazione. Il film è disponibile in streaming su Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play Film e Rakuten TV.

Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein con Daniel Radcliffe

Tra le pellicole più recenti troviamo Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein del 2015, un film che esplora il rapporto tra Victor Frankenstein e il suo assistente Igor, partendo dall’idea che i due abbiano aspirazioni radicali verso la scienza della vita e della morte. Frankenstein è presentato come uno scienziato brillante ma sull’orlo della follia, il cui desiderio di creare vita porta a confini etici pericolosi. Igor diventa una figura centrale, sia morale sia narrativa, del conflitto interiore del film. Nel cast James McAvoy, Daniel Radcliffe e Jessica Brown Findlay. Un film attualmente disponibile per la visione in streaming su TIM Vision, Apple TV, Rakuten TV e Amazon Prime Video.

FRANKENSTEIN di Guillermo del Toro: quando esce

E per finire, ecco la rivelazione del 2025: FRANKENSTEIN, il nuovo film di Guillermo del Toro presentato in concorso all’82ª edizione del Festival del Cinema di Venezia, e che vede tra i protagonisti Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz. Un incredibile adattamento del classico romanzo di Mary Shelley che racconterà la storia del brillante ma egocentrico Victor Frankenstein che, nel tentativo di superare i limiti della natura, darà vita a una Creatura in un esperimento mostruoso che sarà la rovina sia del creatore stesso che della sua tragica creazione. Un film disponibile in streaming su Netflix dal 7 novembre 2025. Di seguito potete vedere il nuovo trailer:

