Frankenstein di Del Toro, un viaggio tra le ombre di Scozia e i ghiacci del Canada: le location Dal lago gelato in Ontario ai palazzi storici del Regno Unito, Del Toro trasforma location reali in un mondo gotico tra mistero, scienza e poesia visiva.

Non che avessimo dubbi sulla sua immensa bravura, ma Guillermo del Toro ha fatto nuovamente centro con il film Frankenstein, adattamento del romanzo di Mary Shelley, uscito sul Netflix il 7 novembre 2025. Il regista messicano ha scelto luoghi reali tra Scozia, Inghilterra e Canada, creando un mondo sospeso tra scienza e mistero, che racconti il pieno tormento di Victor Frankenstein. Come avrete capito, di seguito, troverete tutte le location del film.

Frankenstein, dov’è stato girato il film di del Toro: le location

Guillermo del Toro ha scelto location tra Regno Unito e Canada per il suo Frankenstein, rielaborando il classico di Mary Shelley con il suo stile gotico. Il film unisce scenari reali e set artigianali, limitando gli effetti digitali, e crea un mondo sospeso tra scienza e mistero, dove ogni luogo riflette l’animo tormentato di Victor Frankenstein. Vediamo insieme tutte le location:

Lago Nipissing

Il film Frankenstein inizia nel "Farthermost North" del 1857, con l’equipaggio della nave Horisont che affronta una natura crudele. Le scene sono state girate sul lago Nipissing, in Ontario, per ricreare l’atmosfera artica senza CGI. Del Toro ha realizzato un set realistico per il ponte, una struttura meccanica capace di oscillare come una vera nave.

La casa di Frankenstein

La dimora di Victor Frankenstein è composta da quattro storiche residenze britanniche. Le riprese esterne e gli interni austeri si trovano nella Gosford House, nell’East Lothian scozzese, già vista in Outlander. Le scene più eleganti sono ambientate nella Double Cube Room di Wilton House, nel Wiltshire, decorata con ritratti di Van Dyck e utilizzata in produzioni come The Crown e Bridgerton. La camera da letto di Victor è la Bow Room di Burghley House, affrescata da Louis Laguerre nel 1697 con scene mitologiche, mentre alcune sequenze aggiuntive sono girate nella Heaven Room della stessa dimora, famosa per i dipinti barocchi di Antonio Verrio.

La biblioteca di Frankenstein

Per la scena della biblioteca in Frankenstein, Del Toro ha scelto la Dunecht House in Scozia. La sala da ballo, trasformata in una biblioteca vittoriana con soffitto a volta in vetro, ospita Victor mentre riflette sul confine tra vita e morte.

Edimburgo

Edimburgo, con le sue architetture medievali e i vicoli stretti, è il cuore visivo di Frankenstein, rappresentando l’Europa ottocentesca. Luoghi storici come Canongate Tolbooth, Bakehouse Close, Parliament Square, St Giles e Lady Stair’s Close fanno da sfondo a scene pubbliche, funerarie e drammatiche. La Signet Library ospita il grande ballo, mentre il Royal College of Medicine ha ispirato il teatro anatomico ricostruito in studio.

Hospitalfield House e la casa di Harlander

Le scene nella casa del mecenate Heinrich Harlander, interpretato da Christoph Waltz, sono state girate ad Hospitalfield House, ad Arbroath, con le sue gallerie vittoriane e vetrate colorate che suggeriscono un’atmosfera decadente. La Great Hall di Burghley House è invece usata come sala da pranzo di Harlander in Frankenstein, con pareti in legno e arazzi rinascimentali.

La torre di Frankenstein

La torre in cui Victor crea la Creatura, simbolo del film, ha una base costruita a Markham, vicino Toronto, e una sommità ispirata al National Wallace Monument di Scozia. Gli interni sono stati interamente ricostruiti in studio, combinando otto set tra laboratori, scale a chiocciola e sale di esperimenti.

Spiaggia di Seacliff e foreste canadesi

Una delle scene più suggestive di Frankenstein mostra la Creatura (Jacob Elordi) sola sulla spiaggia di Seacliff, con le rovine del Castello di Tantallon sullo sfondo. Le sequenze nei boschi sono state girate nella Rockwood Conservation Area, in Ontario, tra alberi secolari e corsi d’acqua.

La cucina scozzese e canadese

Durante le riprese di Frankenstein, la troupe ha scoperto due mondi gastronomici distinti. In Scozia ha assaporato piatti tradizionali come haggis con purè di patate e rape e salmone affumicato delle Highlands, spesso accompagnati da whisky locale, con Edimburgo che offre un mix di pub storici e ristoranti stellati. In Canada, invece, ha dominato il comfort food: pancakes con sciroppo d’acero, poutine e carni affumicate tipiche dell’Ontario. Guillermo del Toro considera il cibo un mezzo per creare legami sul set, unendo la troupe anche nei momenti di lavoro più intensi.

Dove vedere Frankenstein in streaming

Il film Frankenstein, di Guillermo del Toro, è uscito sulla piattaforma Netflix il 7 novembre 2025. Lo trovate ancora disponibile per lo streaming, qualora decideste di vederlo.

