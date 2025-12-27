Su RaiPlay si nasconde una pietra miliare del cinema che entra nell'anima in pochi minuti: conquistò 8 premi Oscar Un quartetto, o meglio dire un quintetto, di grandissimi attori per un capolavoro del cinema che andrebbe riscoperto subito

In streaming gratis su RaiPlay si trovano insospettabili capolavori del cinema, sepolti nella miriade di fiction e prodotti originali, come il film di cui parliamo oggi e nel cui cast figura persino Frank Sinatra. Un dramma dell’esistenza, recitato da un quartetto, due attori e due attrici, che hanno letteralmente fatto la storia della Settima Arte. Parliamo di Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr e Donna Reed. Una di quelle pellicole che tutti, almeno una volta, anche a distanza di oltre 80 anni dalla messa in onda, dovrebbero vedere.

Di cosa parla la trama di Da qui all’eternità con Frank Sinatra in streaming su RaiPlay

Pearl Harbor, qualche giorno prima dell’attacco dell’esercito giapponese che ha portato gli USA a entrare nel secondo conflitto mondiale. In una caserma americana si intrecciano le vicende di un sergente duro ma umano (Lancaster), di un trombettiere angosciato e che non vuol tirare di boxe (Clift), della moglie infelice del comandante del campo (Kerr), di un soldato ubriacone (Sinatra) e di una ragazza che lavora in un locale (Reed). Il sergente si innamora della moglie del comandante e il trombettiere della ragazza del locale. Tutto questo sullo sfondo del proditorio attacco nipponico, il 7 dicembre 1941.

Un parterre di personaggi che svettano per umanità

Il melodramma è la forma che tiene insieme la sostanza pulsante di Da qui all’eternità. Una materia fatta di dolore, di bisogno di riscatto e di una sessualità strabordante ma che, per necessità imposta dalla morale, viene solamente accennata in uno sguardo, un gesto, una frase. 8 Premi Oscar sono andati al film diretto da Fred Zinnemann, tra cui alla pellicola stessa e al regista, oltre che alla musica e a Sinatra come migliore attore non protagonista. Un indice, semmai ce ne fosse bisogno, della qualità del film.

Zinnemann riesce a trovare la perfetta misura di ogni parte che compone Da qui all’eternità. A cominciare dagli attori, che costituiscono lo scheletro, la struttura portante del film. Clift, con la tensione interna propria di chi proviene dall’Actor’s Studio; Sinatra, letteralmente miracolato da questo ruolo che lo ha rimesso in pista dopo un brutto periodo; Deborah Kerr, attrice e diva inglese affascinante e morbosa; e soprattutto Lancaster, capace di esprimersi nell’azione esattamente come in tutti gli altri esercizi di attore. Alcune sequenze sono rimaste nella storia del cinema, venendo citate anche in opere successive. Alcune insospettabili, come la famosissima scena del bacio tra Lancaster e Kerr nella risacca, ripresa nella sequenza iniziale di Shrek 2.

Dove vedere in streaming Da qui all’eternità

Non perdete un minuto e cogliete l’occasione, recuperando un capolavoro del cinema come Da qui all’eternità, disponibile gratis in streaming nel catalogo di RaiPlay.

