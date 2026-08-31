Frank Matano diventa papà (a sorpresa), la dedica tenerissima alla compagna Ylenia Azzurretti. Poi la gag: “Marcello ha solo quattro giorni ma...” Il comico e attore ha annunciato oggi su Instagram l'arrivo del primogenito. Un semplice post e una storia sul suo profilo, poi la battuta fulminante. E gli auguri dei vip.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Lo ha annunciato solo adesso, Frank Matano, ben quattro giorni dopo l’evento. Il comico campano è diventato papà del piccolo Marcello, avuto insieme alla compagna Ylenia Azzurretti, e la prima foto (tenerissima) con il piccolo in braccio ha svelato l’arcano ai followers di Instagram. Con poche parole (e un’altra storia social ugualmente dolce) Matano ha commentato l’evento aggiungendo un tocco della sua proverbiale ironia. Ma rimanendo, tutto sommato, fedele all’abituale riservatezza della coppia in fatto di vita privata. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Frank Matano, l’annuncio della paternità (a sorpresa) sui social

Da una parte Frank Matano, ex fenomeno del web e ormai conduttore e comico affermatissimo. Dall’altra la compagna regista e sceneggiatrice, Ylenia Azzurretti, anche lei originaria di un paesino del casertano. E in mezzo a loro, come ha annunciato poco fa Frank, il piccolo Marcello, primogenito della coppia nato solamente da quattro giorni. La notizia è arrivata all’improvviso, anche se erano noto da tempo che i due fossero in attesa del primo figlio (lo aveva svelato in anteprima, con foto inedite, il settimanale Chi). Ed è bastato uno scatto di Matano con il piccolo stretto in braccio, vicino a una finestra, per scatenare la solita baraonda di complimenti social.

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Sotto il post di Instagram, il comico ha anche aggiunto una breve didascalia dolcissima: "Tanto grato di averti nella mia vita e di poter essere al fianco della mia amata Ylenia Azzurretti, Marcello ha solo quattro giorni ma si comporta già come se ne avesse otto". Un tocco di immancabile ironia ‘alla Frank’, insomma, cui hanno fatto seguito i complimenti di tantissimi colleghi e amici dell’artista.

Maria Sole Pollio, ad esempio, si è presentata con un "Augurissimi ragazzi belli", mentre Gianluca Gazzoli ha commentato con un semplice cuore rosso. E un’esplosiva Elettra Lamborghini non si è smentita neanche stavolta, in quanto a energia: "Auguri ragazziiiiii. Benvenuto Marcellinoooo". Poi altri messaggi di congratulazioni, dal comico Edoardo Ferrario a Micol Sarfatti, passando per Gabriele Dello Buono e infine Celeste Pistillo, che ha sentenziato: "Siamo fortunati ad avere un Marcello in questa vita".

Chi è Ylenia Azzurretti, la compagna di Frank Matano

Ylenia Azzurretti, compagna di Frank Matano e madre del loro primogenito Marcello, è una regista, sceneggiatrice e documentarista originaria del casertano (proprio come Frank). I due si sarebbero conosciuti senza grandi clamori ai tempi della pandemia, come aveva raccontato tempo fa lo stesso comico: "Lei è di un paese vicino al mio, vicino a Carinola, e ci siamo conosciuti tramite comitiva. Ci siamo incontrati al tempo del Covid tramite amici di amici". Altri dettagli sarebbero poi stati rivelati sul loro incontro: Ylenia, laureata in Lettere Moderne all’Università Federico II di Napoli, avrebbe conosciuto Frank grazie ai The Jackal (i presunti amici comuni, dunque) con cui aveva lavorato per diverso tempo, realizzando alcuni video.

Più di recente, era stato il settimanale Chi a svelare una possibile gravidanza della regista, mostrando scatti di alcune ‘curve sospette’ che le spuntavano da sotto la camicia. Ma solo oggi è arrivata la conferma definitiva, con la prima foto del piccolo e un storia Instagram, in cui Frank Matano mostra Marcello dal busto in giù, con pannolino, piedini e un’emoticon del cuore rosso che vale più di mille parole. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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