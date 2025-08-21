È morto Frank Caprio, il famoso giudice della TV aveva un tumore al pancreas: le ultime parole dall'ospedale Frank Caprio, il celebre giudice della TV americana è morto dopo una lotta contro il tumore al pancreas: poche ore fa le ultime parole dall'ospedale

L’amato giudice Frank Caprio, diventato virale sui social media come "il giudice più gentile del mondo", è morto all’età di 88 anni dopo aver combattuto contro il tumore al pancreas. Caprio è morto mercoledì 20 agosto, meno di 24 ore dopo aver condiviso su Instagram un post dal suo letto d’ospedale, in cui ringraziava i suoi follower per il supporto dimostratogli.

"Il giudice Caprio desidera ringraziarvi di cuore ognuno di voi per le preghiere, l’amore e il sostegno durante il suo ricovero in ospedale. – si legge a corredo della sua ultima foto dall’ospedale – La vostra gentilezza e incoraggiamento significano tutto per lui. Lui e la sua famiglia sono profondamente grati. Per favore, tenetelo nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere oggi." Poche ore dopo, Caprio si è spento serenamente, stando alle parole della famiglia.

Frank Caprio è morto: l’annuncio della malattia e le strazianti parole del giudice

In un video straziante condiviso con i suoi 3,2 milioni di follower su Instagram, il giudice della TV Caprio ha annunciato qualche tempo fa di aver avuto un problema di salute e di essere stato nuovamente ricoverato in ospedale. Nel dicembre 2023, annunciò che gli era stato diagnosticato un cancro al pancreas, motivo per il quale ha poi iniziato un ciclo di radioterapia.

"Purtroppo ho avuto una battuta d’arresto, ora sono di nuovo in ospedale e mi rivolgo di nuovo a voi per chiedervi di ricordarmi ancora una volta nelle vostre preghiere", sono state le sue parole, seguite dalla richiesta di pregare per la sua salute. "Credo fermamente nel potere delle preghiere. Credo che l’Onnipotente vegli su di noi. Quindi ricordatevi di me, per favore."

Chi era Franck Caprio

Il giudice Caprio è diventato una presenza fissa a Providence, Rhode Island, dopo essere diventato giudice nel 1985. Ha persino avuto il suo programma diurno, Caught in Providence, andato in onda dal 2018 al 2020. Ha ricevuto anche numerose nomination ai Daytime Emmy Award, diventando una vera e propria icona della TV americana.

