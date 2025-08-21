È morto Frank Caprio, il famoso giudice della TV aveva un tumore al pancreas: le ultime parole dall'ospedale
Frank Caprio, il celebre giudice della TV americana è morto dopo una lotta contro il tumore al pancreas: poche ore fa le ultime parole dall'ospedale
L’amato giudice Frank Caprio, diventato virale sui social media come "il giudice più gentile del mondo", è morto all’età di 88 anni dopo aver combattuto contro il tumore al pancreas. Caprio è morto mercoledì 20 agosto, meno di 24 ore dopo aver condiviso su Instagram un post dal suo letto d’ospedale, in cui ringraziava i suoi follower per il supporto dimostratogli.
"Il giudice Caprio desidera ringraziarvi di cuore ognuno di voi per le preghiere, l’amore e il sostegno durante il suo ricovero in ospedale. – si legge a corredo della sua ultima foto dall’ospedale – La vostra gentilezza e incoraggiamento significano tutto per lui. Lui e la sua famiglia sono profondamente grati. Per favore, tenetelo nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere oggi." Poche ore dopo, Caprio si è spento serenamente, stando alle parole della famiglia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Frank Caprio è morto: l’annuncio della malattia e le strazianti parole del giudice
In un video straziante condiviso con i suoi 3,2 milioni di follower su Instagram, il giudice della TV Caprio ha annunciato qualche tempo fa di aver avuto un problema di salute e di essere stato nuovamente ricoverato in ospedale. Nel dicembre 2023, annunciò che gli era stato diagnosticato un cancro al pancreas, motivo per il quale ha poi iniziato un ciclo di radioterapia.
"Purtroppo ho avuto una battuta d’arresto, ora sono di nuovo in ospedale e mi rivolgo di nuovo a voi per chiedervi di ricordarmi ancora una volta nelle vostre preghiere", sono state le sue parole, seguite dalla richiesta di pregare per la sua salute. "Credo fermamente nel potere delle preghiere. Credo che l’Onnipotente vegli su di noi. Quindi ricordatevi di me, per favore."
Chi era Franck Caprio
Il giudice Caprio è diventato una presenza fissa a Providence, Rhode Island, dopo essere diventato giudice nel 1985. Ha persino avuto il suo programma diurno, Caught in Providence, andato in onda dal 2018 al 2020. Ha ricevuto anche numerose nomination ai Daytime Emmy Award, diventando una vera e propria icona della TV americana.
Potrebbe interessarti anche
Titanic, Matthew McConaughey scartato ai provini del film: perché ha perso il ruolo di Jack Dawson
A distanza di molti anni dall’uscita del kolossal di James Cameron, ecco svelato per...
Morto Tristan Rogers, addio all'attore della serie Tv General Hospital: la battaglia col tumore
L’attore australiano si è spento a 79 anni, lasciando un ricordo indelebile nel mond...
Austin Butler, incidente sul set del film Caught Stealing: Darren Aronofsky lo mette sotto torchio
Il protagonista di Elvis e Dune 2 racconta le difficoltà per il nuovo film, tra stun...
Martina Nasoni in ospedale per un intervento al cuore: l’ex vincitrice del GF allarma i fan sui social
La modella e influencer ha condiviso con i suoi fan un messaggio intenso, parlando d...
Task, Mark Ruffalo è un agente dell'FBI traumatizzato nel primo trailer della serie
Il primo trailer della nuova serie TV di Sky Task mostra Mark Ruffalo nel ruolo di u...
Una pallottola spuntata, tutte le misteriose location del film con Liam Neeson e Pamela Anderson
Il reboot della celebre pellicola cult anni '90 è un viaggio tra location reali e se...
Fabio Concato ha il cancro: “Stop ai concerti”. Il sostegno dei vip, da Laura Pausini a Carlo Conti
Il cantautore milanese, 72 anni, ha interrotto il tour estivo dopo l'annuncio della ...
Charles Leclerc, chi è la fidanzata Alexandra Saint Mleux e perché è famosa (anche grazie a Grace Kelly)
Alexandra Saint Mleux, 22 anni, è la fidanzata del pilota Ferrari Charles Leclerc: a...