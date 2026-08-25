Franco Simone: cosa fa oggi, perché è sparito e cosa è successo con Iva Zanicchi
Franco Simone ha cambiato vita dopo aver ottenuto successo negli anni '70 - '80. Ecco cosa fa oggi il cantante
Cantautore e autore televisivo, Franco Simone ha riscosso un grande successo nel corso della sua vita, sia in Italia che all’estero. Nato nel 1949 e originario di Racale (Lecce), ha fatto il suo debutto nel mondo musicale nei primi anni ’70, quando ha preso parte anche a diversi eventi come il Festival di Castrocaro e Canzonissima. Nel 1974 ha invece partecipato al Festival di Sanremo, durante il quale ha presentato il brano inedito Fiume grande, che gli ha dato una certa popolarità.
Il suo album più importante è senz’altro Respiro, pubblicato nel 1977, tanto che la canzone omonima è diventato un must della musica italiana. Simone è infatti stato uno dei cantanti più rinomati del panorama musicale nazionale, soprattutto nel periodo che va dagli anni ’70 a quelli ’80.
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La vita di Franco Simone oggi
Il suo allontanamento dalla scena musicale è avvenuto negli anni ’80, quando l’artista ha deciso di focalizzarsi soprattutto sulla musica in spagnolo. Negli anni, ha infatti ottenuto notorietà in America Latina e negli Stati Uniti, mentre nel 2003 ha ricevuto un premio alla carriera in Cile. Il ritorno in Italia è invece avvenuto negli anni 2000, quando Franco Simone ha preso parte a diversi eventi artistici e ha continuato a pubblicare album.
Nota è inoltre diventata la sua vita privata, tanto che il cantante è stato sposato in passato con la collega e attrice spagnola Raquel Olmedo, da cui ha anche avuto la figlia Raquel. Non ci sono però altri dettagli sulla sua vita sentimentale recente. Di lui si sa però che, al momento, continua a pubblicare dischi alternandosi tra Italia e America Latina. Nel 2021 è uscito il disco Siete Todos Bienvenidos e, nel 2022, ha partecipato al Festival di Sanremo presentando il brano Mi manca il mare.
Franco Simone e la "lite" con Iva Zanicchi
Sul suo account ufficiale Tik Tok, Franco Simone ha parlato in passato di uno screzio avuto con Iva Zanicchi. Il cantautore ha infatti ammesso di aver avuto un rapporto molto stretto con quest’ultima, tanto che i due erano legati in passato da un affetto sincero e quasi fraterno. Proprio lei lo avrebbe chiamato per un programma televisivo, dicendogli che aveva bisogno di lui. Simone ha così accettato l’incarico ma alla fine, com’è stato raccontato dallo stesso artista, Zanicchi avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti.
Tra i due c’è quindi stato un conflitto proprio nei giorni in cui è stato registrato il programma in oggetto. "Ancora oggi, dopo tanti anni, mi ritrovo tanti commenti di chi si chiede perché non vado nei programmi televisivi" – ha infine concluso lui – "Come artista posso essere messo in discussione ma come uomo no".
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