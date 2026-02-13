Franco Nero conquista Hollywood e commuove con la dedica alla mamma: cosa è successo
Il celebre attore di Django ha ottenuto uno dei più grandi riconoscimenti del mondo dello spettacolo internazionale: ecco le sue parole.
L’attore Franco Nero, con una carriera internazionale lunga oltre sessant’anni, ha finalmente ottenuto la sua stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame, uno dei più grandi riconoscimenti dell’industria dello spettacolo mondiale. La cerimonia si è svolta giovedì 12 febbraio 2026 a Los Angeles, in California, davanti al The Montalban Theatre su Vine Street. Un momento di celebrazione personale, ma anche un’occasione per ribadire quanto il suo percorso artistico abbia influenzato il cinema internazionale. Durante l’evento, affiancato da amici e colleghi, l’attore ha voluto omaggiare la sua mamma dedicandole il prezioso riconoscimento: scopriamo di più.
Franco Nero, il sogno che si avvera sulla Walk of Fame
"Mi sento benissimo, mi sento leggero, riposato, felice perché sono qui a ricevere questo premio assieme a tanti amici che sono venuti a trovarmi. Perciò è una bellissima giornata per me. Io sessant’anni fa sono venuto qui per la prima volta, a Los Angeles, a girare un film chiamato Camelot, che era una grande commedia musicale. E io passeggiavo ogni tanto sulla Walk of Fame, qui a Hollywood, e dicevo: ‘Speriamo che un giorno capiti anche a me. Può darsi che un giorno avrò anche io questa stella’. E questo giorno è arrivato. Dedico la stella a mia mamma, che poverina non c’è più, sta su", ha raccontato Franco Nero ai microfoni de Il Sole 24 Ore durante l’inaugurazione della sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.
La sua stella è stata inaugurata in occasione dell’undicesima edizione del Filming Italy – Los Angeles, festival dedicato alla promozione della cinematografia italiana negli Stati Uniti, che ancora una volta testimonia il legame profondo tra la cultura cinematografica italiana e quella hollywoodiana. Un riconoscimento che arriva dopo decenni di carriera, e che per l’attore è un vero e proprio un sogno che si avvera.
Franco Nero, sessant’anni di cinema e grandi successi
Nato come Francesco Clemente Giuseppe Sparanero nel 1941, Franco Nero è uno degli interpreti più longevi e versatili del cinema italiano e internazionale. La sua fama è esplosa nel 1966 con il ruolo iconico di Django, nel celebre spaghetti western diretto da Sergio Corbucci. Da quel momento, la sua carriera lo ha portato a lavorare in oltre 200 film, muovendosi con agilità tra generi diversi: dal thriller poliziesco (Detective Belli, 1969) alle produzioni americane come Enter the Ninja del 1981, senza dimenticare partecipazioni in opere d’autore e collaborazioni con registi come Luis Buñuel, Rainer Werner Fassbinder e John Huston. Non sono mancati nemmeno ruoli internazionali e omaggi alla sua carriera, come il cameo in Django Unchained di Quentin Tarantino.
