Franco Battiato, la vita privata: gli amori (mancati), com’è morto e perché non ha avuto figli
Dagli amori mai vissuti fino in fondo al legame con la madre Grazia, passando per la malattia e l’addio nel 2021: la vita privata di Franco Battiato.
Riservato, schivo, profondamente spirituale: Franco Battiato ha sempre protetto la sua vita privata con un pudore raro nel mondo dello spettacolo. Se nelle sue canzoni ha raccontato l’amore in tutte le sue forme, nella realtà ha scelto un’esistenza lontana dai legami convenzionali. Mai sposato, nessun figlio, pochissime relazioni note. Al centro di tutto, però, c’è stata la famiglia d’origine, soprattutto la madre Grazia. E poi gli ultimi anni, segnati dalla malattia e dall’addio avvenuto il 18 maggio 2021 nella sua casa di Milo.
Gli amori (mancati) di Franco Battiato e la scelta di non avere figli
Battiato ha spesso dichiarato di essere stato innamorato davvero una sola volta, quando aveva sedici anni. Un sentimento adolescenziale, intenso e travolgente, che lui stesso descrisse come capace di fargli "tremare le gambe". Un amore rimasto unico nella sua vita, concluso presto ma mai dimenticato. Dopo quell’esperienza, il cantautore non ha più vissuto relazioni ufficiali. Non si è mai sposato e ha sempre difeso la propria indipendenza emotiva. Per lui l’innamoramento rischiava di trasformarsi in una dinamica soffocante, fatta di dipendenze e piccoli conflitti quotidiani che mal si conciliavano con la sua natura contemplativa. Amava la solitudine creativa, gli spazi personali, il silenzio.
Anche la scelta di non avere figli rientra in questa visione anticonformista. Battiato riteneva che ogni individuo dovesse seguire il proprio percorso evolutivo, senza sentirsi obbligato a rispondere a schemi sociali prestabiliti.. Eppure, un grande amore nella sua vita c’è stato: quello per la madre Grazia. La sua scomparsa, nel 1994, fu un dolore profondissimo. Quel legame puro e incondizionato ha rappresentato per lui la forma più alta di amore, lontana da conflitti e compromessi.
Com’è morto Franco Battiato: la malattia e gli ultimi giorni a Milo
Negli ultimi anni di vita, Battiato si è progressivamente ritirato dalle scene. L’ultima apparizione pubblica risale al 2019, in occasione dell’uscita del suo ultimo lavoro discografico. Da tempo combatteva contro una malattia degenerativa, mai ufficialmente dettagliata dalla famiglia, che ha sempre scelto il massimo riserbo. Il peggioramento fu graduale. Accanto a lui, fino alla fine, il fratello Michele, la nipote Cristina e pochi affetti stretti. Proprio il fratello ha raccontato come negli ultimi giorni il fisico si fosse indebolito sempre di più, in un lento deperimento. Battiato si è spento serenamente nella sua casa di Milo, in provincia di Catania, circondato dai familiari e dai medici che lo hanno assistito.
I funerali si sono svolti in forma privata nella cappella di Villa Grazia, la sua residenza. Le sue ceneri riposano nella cappella di famiglia a Riposto. Un addio discreto, coerente con tutta la sua esistenza. Artista libero e mai allineato, Franco Battiato ha vissuto lontano dai riflettori del gossip, scegliendo l’essenziale. Ha cantato l’amore senza legarsi, ha parlato di eternità senza temere la fine.
