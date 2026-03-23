Franco Battiato, oggi avrebbe avuto 81 anni: arriva l'omaggio speciale della Rai. Di cosa si tratta Nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, la Rai lo celebra con uno speciale che attraversa le sue apparizioni televisive, ricordando la grandezza del Maestro.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Ogni anniversario dedicato a Franco Battiato porta con sé una domanda spinosa: come si racconta un artista che ha sempre cercato di sottrarsi alle definizioni? Nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, più che mai si avverte l’esigenza di tornare a guardare il percorso nella sua interezza, cogliendone le fratture, le svolte improvvise, le accelerazioni inattese. Battiato non è stato soltanto un cantautore di successo, ma un autore capace di attraversare linguaggi differenti, di muoversi tra musica colta ed elettronica, tra spiritualità e ironia, costruendo un immaginario che ancora oggi continua a interrogare chi ascolta, grazie ad uno speciale tv.

Lo speciale televisivo su Franco Battiato

In questa prospettiva, il giorno in cui avrebbe celebrato 81 anni, si inserisce lo speciale proposto da Rai Cultura. Franco Battiato. Sei un essere speciale, in onda lunedì 23 marzo alle 18.00 su Rai Storia, non si limita a riproporre immagini d’archivio, ma organizza un vero e proprio itinerario televisivo dentro la sua carriera. Il punto di partenza è la prima apparizione del 1° maggio 1967 nello spettacolo beat Diamoci del tu: un documento prezioso che mostra un giovane artista alle prese con i primi passi nel panorama musicale italiano, quando ancora nulla lasciava intuire la radicalità delle scelte future.

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Dalla sperimentazione alla consacrazione

Il racconto prosegue soffermandosi su uno dei passaggi più significativi della sua parabola artistica, quello compreso tra il 1981 e il 1982. Con l’uscita di La voce del padrone, Battiato raggiunge una popolarità senza precedenti, firmando uno degli album più venduti della discografia italiana. È una svolta che cambia gli equilibri della canzone d’autore, dimostrando che si può parlare a un pubblico vastissimo senza rinunciare alla complessità dei contenuti. Dopo gli anni Settanta segnati da una ricerca sonora rigorosa e da collaborazioni di grande spessore, l’artista riesce a fondere intuizione melodica e profondità concettuale in una formula capace di restare nel tempo.

Nel giugno 1981 un "Incontro" televisivo ripropone brani tratti da L’era del cinghiale bianco e Patriots, mentre il 25 ottobre dello stesso anno Bandiera Bianca approda a Discoring, consolidando un successo impossibile da arrestare. In quelle esibizioni si coglie una cifra stilistica precisa: testi stratificati, riferimenti culturali inattesi, una scrittura che non teme di accostare registri differenti.

Il pensiero dietro le canzoni

Tra i materiali recuperati figura anche l’intervista per Speciale Tg1 "Niente da capire", registrata nel novembre 1982 in uno studio discografico. È un momento significativo, perché consente di ascoltare direttamente la sua riflessione sul fare musica e sulla distanza rispetto a una certa tradizione cantautorale italiana. Battiato rivendica un percorso autonomo, non allineato, nel quale la canzone diventa spazio di ricerca più che confessione personale. Non si tratta di evasione, ma di un’indagine costante sul senso delle cose, di un lavoro che intreccia filosofia, letteratura e suggestioni spirituali senza trasformarle in semplice ornamento.

Riascoltare oggi brani come La cura, Prospettiva Nevski, E ti vengo a cercare o L’era del cinghiale bianco significa confrontarsi con testi senza tempo che non offrono soluzioni immediate, ma aprono varchi interpretativi. È questa capacità di generare domande, più che di fornire risposte, a rendere la sua opera ancora attuale.

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