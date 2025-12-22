Dopo le fiction Rai, Dario Aita dà voce a Franco Battiato in questo trailer imperdibile Il film coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures rimarrà in sala per soli 3 giorni: ecco quando e dove vederlo

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

RaiPlay

CONDIVIDI

Franco Battiato: il lungo viaggio, questo il titolo del biopic con Dario Aita nei panni del cantautore da giovane, ha finalmente una data di uscita al cinema. La finestra per vedere in sala la pellicola coprodotta da Rai Fiction e Casta Diva Pictures è tuttavia ridottissima: solo 3 giorni, i prossimi 2, 3 e 4 febbraio 2026. Diretto dal regista Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il film è un evento speciale di Nexo Studios. Franco Battiato: il lungo viaggio sarà incentrato sul periodo giovanile del cantautore, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo, dalla Sicilia a Milano, fino al ritorno nella sua amata terra d’origine.

Franco Battiato: il lungo viaggio ha una data di uscita ufficiale al cinema

Nel biopic Franco Battiato: il lungo viaggio si affronta l’evoluzione che lo ha portato dalla sperimentazione radicale alle serate con Giorgio Gaber e Ombretta Colli, fino al successo pop. Un viaggio non solo artistico, ma fortemente interiore, con la musica che diventa il linguaggio di una tendenza costante al trascendente, ignorando ogni forma di celebrità. La ricerca artistica del cantautore si fa più consapevole anche attraverso l’amicizia con Fleur (Elena Radonicich), il rapporto con la madre (Simona Malato) e incontri fondamentali, come quelli con Juri Camisasca (Ermes Frattini) e Giuni Russo (Nicole Petrelli), fino allo storico sodalizio con Giusto Pio (Giulio Forges Davanzati), coautore di molti dei brani più importanti della sua carriera.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel film anche Anna Castiglia e la partecipazione straordinaria di Joan Thiele.

Le musiche originali sono di Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore.

Dove vedere e quando esce Franco Battiato: Il lungo viaggio, il teaser trailer

Vi ricordiamo che Franco Battiato: il lungo viaggio rimarrà al cinema per soli 3 giorni, da 2 al 4 febbraio 2026. L’elenco delle sale cinematografiche sarà disponibile a breve su nexostudios.it e le prevendite apriranno dal 9 gennaio. A questo indirizzo link trovate il teaser trailer del film.

Franco Battiato: il lungo viaggio è distribuito in esclusiva nelle sale cinematografiche da Nexo Studios con RTL 102.5 come Radio Ufficiale e in collaborazione con MYmovies. Prossimamente sarà in onda su Rai 1.

Potrebbe interessarti anche