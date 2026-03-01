Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Franco Battiato - Il lungo viaggio, dal cinema a Rai 1 la storia del Maestro prima di diventare icona: un biopic da non perdere

Il film, interpretato da Dario Aita nel ruolo del giovane Battiato, raccontare l’artista prima che diventi icona.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Domenica 1° marzo 2026, a Festival appena concluso, la prima serata di Rai 1 è tutta per Franco Battiato. Il lungo viaggio, un prodotto autoriale, già testato al cinema, capace di intercettare sia gli spettatori più maturi sia chi conosce il Maestro attraverso la memoria collettiva. Non un evento urlato, ma un titolo che lavora in profondità, in linea con una Rai che, a Sanremo finito, prova a rimettere al centro il racconto culturale.

Diretto da Renato De Maria, Il lungo viaggio non è il classico biopic per accumulo di successi. Il film, interpretato da Dario Aita nel ruolo del giovane Battiato, segue una linea più sottile: raccontare l’artista come processo, non come icona. Dalla Sicilia al trasferimento a Milano, dalla sperimentazione elettronica al successo pop, il racconto si ferma volutamente prima del mito definitivo, concentrandosi su ciò che precede la consacrazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Prodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, e distribuito inizialmente al cinema da Nexo Studios, Il lungo viaggio arriva in tv con un vantaggio non scontato: è già stato validato dal pubblico delle sale. Ma se volete conoscere l’intera trama, il cast e tutta la storia dell’icona Battiato, trovate tutto nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Dario Aita è Franco Battiato nel film biopic: quando esce al cinema e trailer

Dopo le fiction Rai, Dario Aita dà voce a Franco Battiato: l'evento che forse vi siete persi

Il film coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures rimarrà in sala per soli 3 g...
Domenica In e Da Noi a Ruota Libera

Domenica In e Da Noi a ruota libera: Mara Venier apre Sanremo 2026 (senza star), Fialdini con Adriano Pappalardo

Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 22 febbraio, dei talk di Rai 1. La Venier o...
Buen Camino, il film di Checco Zalone è il più visto di sempre in Italia

Checco Zalone fenomeno ineguagliabile: supera se stesso e Buen Camino fa un nuovo record

Il film di Checco Zalone non rallenta, anzi Buen Camino stabilisce un nuovo record: ...
L'evento anime destinato al cinema

The Dangers in My Heart – The Movie sarà un evento grandioso: ecco perché e quando esce al cinema?

Il film anime tratto dal manga di Norio Sakurai, The Dangers in My Heart – The Movie...
Intervista Roberto Molinelli Sanremo 2026

Sanremo, il Maestro di Arisa: "In finale incrocio le dita per lei. Nel voto dovrebbero coinvolgere gli orchestrali come anni fa". L'intervista

Roberto Molinelli, che in passato ha collaborato con Mahmood, De Gregori, Dalla e Bo...
Michael

Michael Jackson, il nuovo trailer dell’atteso biopic è già un successo: il Re del Pop sta per tornare

Manca sempre meno all’uscita di uno dei film più attesi dell’anno: Michael, la pelli...
affari tuoi de martino cancellato domenica 1 marzo

Affari Tuoi, Sanremo è finito ma De Martino non torna in onda: perché salta la puntata di stasera

Nonostante la chiusura del Festival, il game show di Rai 1 non va in onda domenica 1...
Marco Masini

Marco Masini, oltre Sanremo (con Fedez): i film che quasi nessuno conosce usciti al cinema

Dal palco dell'Ariston al set cinematografico: la doppia vita artistica del cantauto...
Jason Momoa sarà il protagonista del film Helldivers, basato sul celebre videogioco: quando esce

Jason Momoa, da Minecraft a eroe galattico: sarà nel cast di un film tratto da un celebre videogioco

Dopo Minecraft, l'attore di Aquaman, Jason Momoa, guiderà una missione spaziale mozz...

Ford

Auto per piacere o auto da utilizzare?

L’urban SUV che emoziona alla guida

LEGGI

Personaggi

Franco Battiato

Franco Battiato
Caterina Caselli

Caterina Caselli
Serena Brancale

Serena Brancale
Maria Antonietta

Maria Antonietta

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963