“Franco Baresi morto”: la verità sulla fake news, la malattia e il messaggio del Milan per il suo capitano Ore di apprensione per Franco Baresi: la società interviene per fermare le indiscrezioni sulla presunta morte e tutelare la privacy del suo storico capitano.

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La voce "Franco Baresi morto" ha creato ore di apprensione tra i tifosi rossoneri e gli appassionati di calcio. Nelle ultime ore la notizia della presunta scomparsa dello storico capitano del Milan si è diffusa rapidamente sul web, ma è stata smentita dalla società: Baresi non è morto e continua ad affrontare un periodo complesso legato alla sua salute. Da circa un anno l’ex difensore rossonero lotta contro una malattia iniziata dopo la scoperta di un problema al polmone che aveva richiesto un intervento chirurgico. Il Milan ha voluto intervenire per fermare le voci e tutelare la privacy di una delle figure più amate della sua storia.

Franco Baresi morto? Il Milan smentisce la notizia e chiede rispetto

La falsa notizia sulla morte di Franco Baresi ha iniziato a circolare online ieri sera, 29 luglio, generando messaggi di cordoglio e grande dolore. In breve tempo sul web è dilagata la notizia, rilanciata anche da testate illustri che solo dopo alcune ore hanno cancellato gli articoli commemorativi dopo l’intervento del Milan, che con una nota ufficiale ha chiarito la situazione e invitato tutti alla prudenza.

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Il club rossonero ha scritto:

"AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento".

La società ha quindi confermato soltanto la presenza di una fase difficile per l’ex capitano, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

La malattia di Franco Baresi: il tumore al polmone e il percorso di recupero

La fake news dilagata nelle ultime ore ha riportato l’attenzione sul percorso personale affrontato da Franco Baresi nell’ultimo anno. L’ex numero 6 rossonero nell’agosto 2025 aveva comunicato pubblicamente di aver scoperto un nodulo al polmone e di essersi sottoposto a un intervento chirurgico con una tecnica mini-invasiva per rimuoverlo. "Cari tifosi – aveva scritto sulle sue pagine social dopo l’intervento – voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio".

Dopo l’operazione era iniziato un periodo di recupero e di cure, con Baresi costretto a ridurre le apparizioni pubbliche rispetto al passato. Ma lo scorso gennaio era riapparso a sorpresa durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, quando fu tedoforo d’eccezione insieme all’amico-rivale di sempre Beppe Bergomi. Proprio in quell’occasione aveva speso parole d’ottimismo riguardo alla sua salute e alla sua lotta contro la malattia:

"Il tumore? Il peggio è passato, pian piano sto recuperando la mia quotidianità"

Nato nel 1960, Baresi rappresenta una delle icone assolute della storia rossonera. Capitano per molti anni, protagonista di una lunga stagione di successi e campione del mondo con l’Italia nel 1982, ha costruito la propria leggenda attraverso fedeltà, leadership e uno stile riconosciuto in tutto il mondo.

Nella vita privata ha sempre mantenuto grande discrezione. Baresi è sposato con Mara Lari e ha due figli, Edoardo nato nel 1991 e Gian Andrea, nato nel 1995 in Russia e adottato da Franco e Mara nel 1997.

I tifosi del Milan si stringono intorno a Baresi: il sostegno sui social

Dopo la smentita del Milan, i social si sono riempiti di messaggi dedicati a Franco Baresi. Il sentimento prevalente è stato quello dell’affetto verso un simbolo eterno del calcio italiano. Moltissimi tifosi hanno commentato il tweet del club invitando il capitano a continuare la sua battaglia. C’è chi ha scritto: "Forza Capitan Franz siamo con te", oppure: "Il cuore rossonero è con te Guarisci presto, Capitano", e ancora: "Forza Capitano!! Vinci anche questa partita come tu sai fare!!". Ma oltre ai tanti messaggi di incoraggiamento rivolti al mitico "Piscinin", su ‘X’ si leggono anche tantissime critiche dei fan a chi ha diffuso la notizia della morte dello storico ‘6’ rossonero senza verificare: "Chi si approfitta dei social per spargere fake news di questo tipo dovrebbe essere punibile penalmente", scrive un fan. E un altro aggiunge: "Io mi chiedo come si faccia a diffondere notizie di tale gravità e delicatezza, oltretutto infondate solo per farci dei click. In che mondo siamo finiti. Un abbraccio a Franco e alla sua famiglia". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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