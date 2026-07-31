Franco Baresi, la moglie Maura Lari e i figli Edoardo e Giannandrea: chi sono e cosa fanno L’ex capitano del Milan ha avuto due figli dal matrimonio con la moglie Maura Lari, finita anche al centro dell’inchiesta ‘Prestige Cars’: la loro storia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Con la morte di Franco Baresi, scomparso oggi venerdì 31 luglio 2026 all’età di 66 anni dopo una lunga malattia, il calcio italiano perde una delle sue figure più iconiche. Capitano simbolo del Milan e campione del mondo con la Nazionale nel 1982, l’ex difensore ha costruito una carriera straordinaria, ma sempre tenuto la propria sfera privata lontana dai riflettori. Una scelta che ha riguardato soprattutto la moglie Maura Lari e i due figli, Edoardo e Giannandrea, cresciuti lontano dall’esposizione mediatica. Scopriamo tutta la loro storia.

Morto Franco Baresi, chi sono la moglie Maura Lari e i figli Edoardo e Giannandrea: la famiglia dell’ex capitano del Milan

Maura Lari è stata la compagna di vita di Franco Baresi per decenni. Insieme hanno costruito una famiglia scegliendo la massima discrezione, evitando il mondo del gossip e limitando al minimo le apparizioni pubbliche. Dal loro matrimonio sono nati due figli. Il primogenito Edoardo è nato nel 1991 a Città del Messico, mentre Giannandrea, nato in Russia nel 1997, è stato adottato dalla coppia quando era ancora bambino. Entrambi hanno preferito intraprendere percorsi lontani dal calcio e dal mondo dello spettacolo, mantenendo un profilo riservato e senza seguire le orme del padre.

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Le difficoltà economiche e il legame mai spezzato con il Milan

Nel corso della sua vita Franco Baresi ha dovuto affrontare anche alcuni momenti complessi al di fuori del calcio. Nel 2005 la moglie Maura Lari finì al centro dell’inchiesta "Prestige Cars", relativa a un presunto sistema di truffe e ricettazione di auto di lusso. Una vicenda che ebbe ampia risonanza mediatica, ma che successivamente vide chiarita la sua posizione. Anche l’ex capitano rossonero subì pesanti perdite economiche in seguito al fallimento di Credieuronord, istituto di credito nel quale aveva investito insieme ad altri clienti. Negli anni il suo nome comparve inoltre in un’inchiesta riguardante alcune opere d’arte, procedimento che si concluse con un patteggiamento. Superate quelle vicende, Baresi continuò il proprio percorso nel Milan anche dopo il ritiro dal calcio giocato, ricoprendo diversi incarichi dirigenziali e istituzionali. Il suo rapporto con il club rossonero non si è mai interrotto, contribuendo a rafforzare il legame con una società di cui è rimasto una delle bandiere più amate. Il calcio italiano è così in lutto per la perdita di uno dei suoi simboli.

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