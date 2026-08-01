Addio Franco Baresi, il Milan non sarà ai funerali (e lo sgarbo di Ibrahimovic). Poi il gesto di Mediaset: stasera omaggio da brividi in Tv La squadra non potrà essere presente per la tournée, mentre il ricordo di Maldini, l’omaggio tv e il caso legato al silenzio di Ibrahimovic fanno discutere.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La leggenda rossonera sarà ricordata nella basilica di Sant’Ambrogio, ma la prima squadra del Milan non potrà essere presente. Tra l’assenza forzata per la tournée, il silenzio di Ibrahimovic e il ricordo commosso di Paolo Maldini, il mondo del calcio si prepara a dare l’ultimo saluto a una delle sue bandiere più amate.

Il funerale di Baresi e l’assenza del Milan

L’addio a Franco Baresi rappresenterà un momento di grande emozione per tutto il popolo rossonero. I funerali dello storico capitano del Milan si terranno martedì 4 agosto alle ore 11 nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, luogo scelto per celebrare una figura che ha segnato la storia del club e del calcio italiano. La prima squadra, però, non riuscirà a partecipare fisicamente alla cerimonia. I giocatori sono infatti impegnati nella tournée estiva tra Australia e Indonesia e il rientro in Italia sarebbe stato troppo complicato dal punto di vista logistico, considerando i lunghi tempi di viaggio e gli impegni già programmati. Il club sarà comunque rappresentato dalla dirigenza, con la presenza del proprietario Gerry Cardinale, del presidente Paolo Scaroni e di numerosi membri della società. La squadra dovrebbe inoltre organizzare un momento interno di raccoglimento per ricordare Baresi durante la trasferta all’estero, mentre in Italia continuano gli omaggi alla carriera del difensore.

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L’assenza di Ibrahimovic fa discutere i tifosi

Tra i tanti messaggi arrivati dopo la scomparsa di Baresi, uno degli aspetti che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata la mancata pubblicazione, almeno finora, di un pensiero pubblico da parte di Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante rossonero, oggi senior advisor di RedBird, di cui il Milan è proprietario di maggioranza, non ha dedicato sui propri canali social un messaggio allo storico volto del club, una scelta che ha provocato diverse reazioni tra i tifosi. Sui social molti sostenitori hanno espresso delusione, considerando il legame che Ibrahimovic ha avuto con l’ambiente milanista e l’importanza di Baresi nella storia della società. Il dibattito si è acceso soprattutto perché il dirigente svedese è solitamente molto presente nella comunicazione online.

Intanto la televisione celebra il Capitano rossonero

Anche la televisione renderà omaggio a Franco Baresi. Italia 1 trasmetterà in seconda serata la storica partita d’addio al calcio disputata il 28 ottobre 1997 a San Siro, una serata che aveva riunito grandi campioni del passato e che oggi assume un significato ancora più profondo. Alle 23.10 andrà quindi in onda Baresi 6 per sempre – la partita d’addio. La programmazione speciale permetterà ai tifosi di rivivere l’ultima passerella di un difensore considerato simbolo assoluto di fedeltà e leadership.

Il ricordo toccante di Paolo Maldini

Tra i messaggi più toccanti c’è quello di Paolo Maldini, compagno di squadra di Baresi per oltre un decennio e altro grande simbolo della storia rossonera. L’ex capitano del Milan ha scritto: "Oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano? Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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