Funerali di Franco Baresi in diretta tv: dove vederli, l'omaggio del Milan e la scelta che resterà nella storia Milano rende omaggio a Franco Baresi: funerali trasmessi su Rete 4, lutto cittadino e il progetto del Milan di intitolargli la Curva Sud.

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Milano si appresta a rendere l’ultimo omaggio a Franco Baresi, il simbolo assoluto della storia rossonera scomparso lo scorso 31 luglio a 66 anni. I funerali si svolgeranno martedì 4 agosto nella Basilica di Sant’Ambrogio, dove sono attesi familiari, amici, tifosi e numerose personalità del mondo dello sport e delle istituzioni. La cerimonia potrà essere seguita anche in diretta tv, consentendo a chi non potrà raggiungere il capoluogo lombardo di partecipare idealmente al saluto a uno dei più grandi capitani della storia del Milan.

Funerali di Franco Baresi in diretta tv: dove seguire la cerimonia

L’ultimo saluto a Franco Baresi sarà trasmesso integralmente in diretta televisiva su Rete 4, permettendo ai milioni di tifosi rossoneri e agli appassionati di calcio di assistere alla cerimonia dalla propria abitazione. La celebrazione nella Basilica di Sant’Ambrogio sarà accompagnata dalla partecipazione delle istituzioni cittadine, di numerosi protagonisti del calcio italiano e di quanti hanno condiviso con Baresi una carriera straordinaria, diventata un patrimonio dello sport nazionale.

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Quella televisiva rappresenta il secondo tributo che Mediaset dedica allo storico capitano del Milan. Sabato 1° agosto, infatti, l’emittente aveva già riproposto in seconda serata su Italia 1 la storica partita d’addio al calcio disputata il 28 ottobre 1997 a San Siro, una serata entrata nella memoria dei tifosi per la presenza di alcuni dei più grandi campioni del panorama calcistico mondiale, riuniti per celebrare una delle bandiere più amate della storia rossonera.

Omaggio del Milan a Franco Baresi: lutto al braccio, Curva Sud e il ricordo di Cardinale e Sacchi

Il Milan continuerà a ricordare il proprio storico capitano anche nelle prossime uscite ufficiali. La squadra scenderà in campo con il lutto al braccio, mentre la società sta valutando iniziative permanenti per conservarne la memoria. Tra le ipotesi più significative c’è l’intitolazione della Curva Sud di San Siro, destinazione che potrebbe essere mantenuta anche nel futuro stadio del club, oltre alla possibilità di dedicare a Baresi il centro sportivo di Milanello o il centro giovanile Vismara.

Profondo il ricordo affidato ai messaggi pubblicati in queste ore. Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha scritto:

"La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incarnato i valori, il carattere e l’eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre."

Parole altrettanto sentite sono arrivate da Arrigo Sacchi, il tecnico che allenò Baresi negli anni ’80:

"C’è solo un capitano. Al mio straordinario capitano, ultimo eroico baluardo in campo e primo ineguagliabile esempio per tutti, con immenso affetto e profonda riconoscenza."

Lutto cittadino a Milano e Famedio: il Comune ricorda Franco Baresi

Anche il Comune di Milano parteciperà al saluto con il lutto cittadino nel giorno delle esequie, accompagnato dall’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici. Parallelamente è stata avviata la procedura per proporre l’iscrizione di Franco Baresi al Famedio del Cimitero Monumentale, il Pantheon milanese che custodisce la memoria delle personalità che hanno contribuito a rendere grande la città. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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