Franco Baresi, l’annuncio dopo l’operazione e la malattia: da Maldini a Salvini, i messaggi dei vip. Come sta
La leggenda rossonera ha pubblicato un post tranquillizzando tutti in casa Milan e non solo: “Viva la vita”. L’emozionante ritorno dopo la scoperta del tumore e l’intervento.
Franco Baresi è tornato e la famiglia Milan esulta. La leggenda rossonera (vice presidente onorario della squadra) ha pubblicato un nuovo post sui social – il primo dopo la delicata operazione dello scorso agosto – facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti, dagli ex compagni ai tifosi. Tantissimi, infatti, i messaggi di affetto e congratulazioni. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Franco Baresi: "Viva la vita". L’annuncio dopo l’operazione
Lo scorso 3 agosto Franco Baresi è stato costretto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico per rimuovere un nodulo polmonare. Ad annunciarlo, con una nota ufficiale, fu direttamente la società Milan. L’operazione per eliminare la massa benigna attraverso una tecnica mini-invasiva andò a buon fine, ma in tantissimi aspettavano ancora novità riguardo la riabilitazione della leggenda rossonera, che aveva cercato di tranquillizzare tutti dopo l’operazione: "Cari tifosi, mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno. Con affetto, un abbraccio. Franco Baresi". Nella serata di lunedì 3 novembre 2025, finalmente, è arrivato il tanto atteso sospiro di sollievo. Il vice presidente onorario del Milan, vera e propria icona del calcio italiano e simbolo del ruolo del libero, ha infatti pubblicato un post su Instagram con tanto di messaggio: "Viva la vita". A corredo, alcune immagini della sua lunga carriera passata interamente tra le fila rossonere.
La reazione dei social: le bandiere del Milan esultano per il ‘ritorno’ di Baresi
Arrivato a tre mesi dall’operazione, il ritorno di Franco Baresi sui social è stato accolto con grande entusiasmo da tutti, dalla famiglia ai tifosi fino agli ex compagni di ‘Kaiser Franz’ al Milan. "Grande Franco" ha commentato Paolo Maldini (con tanto di emoticon del cuore) riabbracciando il suo capitano e ‘guida’ nella difesa rossonera degli anni Ottanta e Novanta. Lo stesso hanno fatto Daniele Massaro ("6xsempre il mio capitano") e Filippo Galli ("Capitano!"), altre leggende del ‘Diavolo’. L’annuncio di Baresi, insomma, è stata anche l’occasione per ‘riunire’ la storica famiglia Milan, coloro che trascinarono la squadra nell’élite del calcio e spesso e volentieri anche sul tetto d’Europa e del mondo, ma oggi fuori dall’organigramma societario. Tra i messaggi di affetto e bentornato anche quelli della nipote Regina Baresi, figlia di Beppe, e Matteo Salvini (tifoso rossonero), oltre a quello della voce storica di Milanello, Carlo Pellegatti: "Finalmente il Capitano torna in gruppo!".
