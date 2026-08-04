Franco Baresi, Amorim e Maurizio Ganz fanno gli omaggi più emozionanti per i funerali: "Impossibile giocare contro di lui" Nel giorno dell'ultimo saluto allo storico capitano rossonero, le parole del tecnico del Milan e dell'ex attaccante restituiscono il ritratto di un uomo unico.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La giornata dei funerali di Franco Baresi è accompagnata da un clima di grande commozione, con Milano e il mondo del calcio uniti nel rendere omaggio a uno dei simboli più importanti della storia rossonera. Nella basilica di Sant’Ambrogio si ritroveranno dirigenti, ex compagni, tifosi e rappresentanti delle istituzioni per dare l’ultimo saluto all’ex capitano del Milan e della Nazionale. Mentre la cerimonia viene trasmessa anche in televisione attraverso lo speciale di Diario del giorno, sono stati soprattutto i ricordi di chi lo ha conosciuto da vicino a raccontare la dimensione umana di un campione che ha saputo lasciare un’eredità destinata ad andare oltre i risultati sportivi.

Il ricordo di Ruben Amorim per Franco Baresi

Alla vigilia del derby, Ruben Amorim ha scelto di dedicare l’inizio della sua conferenza stampa proprio alla figura di Franco Baresi. Il tecnico rossonero ha espresso innanzitutto la propria vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che hanno condiviso con lui il percorso calcistico, spiegando di essere arrivato al Milan da poco ma di aver percepito immediatamente quanto fosse profondo il legame tra il club e il suo storico capitano: "Prima di tutto le nostre condoglianze alla famiglia di Baresi, ai suoi amici e anche a tutti i compagni di squadra che ha avuto durante la sua carriera", ha dichiarato Amorim, soffermandosi poi su un dettaglio che lo ha particolarmente colpito. "Nessuno chiama Baresi ‘Baresi’: lui è Franco e questo significa qualcosa", ha raccontato, spiegando come ogni persona incontrata all’interno del club gli abbia parlato di lui con emozione e sincero affetto.

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Il tecnico ha poi aggiunto di non aver sentito raccontare soprattutto le Champions League o gli scudetti conquistati, ma un episodio ben preciso: "Quando siamo andati in Serie B, lui non ci ha lasciati". Un gesto che, secondo Amorim, racchiude il significato più autentico della sua figura. "La cosa fondamentale, alla fine, è il carattere e chi sei, non quello che hai raggiunto". Da qui anche una promessa rivolta idealmente ai tifosi: "La squadra è la cosa più importante del nostro club e porteremo avanti l’eredità di Franco".

Maurizio Ganz rivela: "Giocarci contro era impossibile"

Tra le testimonianze più sentite c’è stata anche quella di Maurizio Ganz, che ha affrontato Baresi da avversario prima di condividere con lui diverse esperienze nel mondo rossonero. L’ex attaccante non ha nascosto l’ammirazione per un difensore che, a suo giudizio, apparteneva a una categoria irripetibile: "Come giocatore era impressionante, giocarci contro era impossibile", ha ricordato Ganz. "Non ti lasciava spazio, sapeva quando anticipare, quando scappare all’indietro. La difesa del Milan è stata una delle migliori di tutti i tempi". Secondo l’ex bomber, bastava uno sguardo del capitano per guidare l’intero reparto, senza bisogno di grandi discorsi.

Ganz ha poi ricordato anche il rapporto costruito negli anni successivi al ritiro, dalle partite disputate con il Milan Legends fino all’esperienza condivisa con la squadra femminile rossonera, dove Baresi aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente onorario. Un legame che si era consolidato anche fuori dal campo, tanto da riuscire a coinvolgerlo in un’iniziativa organizzata a Tarvisio attraverso il Maurizio Ganz Camp. "È stato un orgoglio enorme, una cosa straordinaria", ha concluso. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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