Francis Ford Coppola ricoverato in ospedale a Roma: l'intervento al cuore e le cause della degenza Il celebre regista Francis Ford Coppola si trova in ospedale a Roma per un intervento programmato, ma un piccolo problema cardiaco ha allarmato i dottori

Questa mattina, martedì 5 agosto, il regista di fama mondiale Francis Ford Coppola è stato ricoverato in ospedale per un intervento al cuore programmato da molto tempo, ma qualcosa avrebbe allarmato i medici. A dare la notizia è stato il quotidiano La Repubblica che, dopo aver appreso i dettagli da fonti ospedaliere, ha reso pubbliche le informazioni in suo possesso. Secondo l’agenzia, i dottori del Policlinico di Tor Vergata si sarebbero resi conto, poco prima dell’operazione pianificata, che Francis Ford Coppola aveva una fibrillazione atriale, ovvero una leggera aritmia. A quanto pare però la degenza dovrebbe durare "solo pochi giorni, salvo complicazioni", ma vediamo tutti i particolari di seguito.

Francis Ford Coppola ricoverato in ospedale a Roma: i dettagli

Dopo la presentazione del suo ultimo film, Megalopolis, a Portland, Francis Ford Coppola è giunto a Roma per un’operazione di ablazione cardiaca – una procedura mini-invasiva utilizzata per curare le aritmie: la tecnica mira a correggere i battiti cardiaci irregolari, sia che siano troppo veloci o troppo lenti – programmata dall’ospedale Tor Vergata tempo addietro. Un problema di salute inatteso, però, avrebbe portato i medici a scegliere di aspettare prima di procedere con l’intervento. La Repubblica, infatti, ha svelato che oggi, prima di entrare in sala operatoria, il regista è stato ricoverato per una fibrillazione atriale, molto probabilmente dovuta allo stress fisico causato dal lungo viaggio in aereo.

Stando a quanto diffuso, i medici si sarebbero accorti del problema nel primo pomeriggio, poco dopo l’arrivo di Francis Ford Coppola al Policlinico, e avrebbero deciso di tenere sotto controllo la situazione prima di sottoporlo all’intervento al cuore. Attualmente non abbiamo nuove informazioni circa il suo stato di salute. Tra l’altro, non sono state diffuse comunicazioni ufficiali né dal regista né dal suo staff, quindi non ci resta che attendere per saperne di più, anche se pare che la permanenza nella struttura ospedaliera dovrebbe durare pochi giorni.

Francis Ford Coppola in ospedale dopo la presentazione di Megalopolis: dove vedere il film in streaming

Ricordiamo che per realizzare il film Megalopolis Francis Ford Coppola ha impiegato ben 40 anni e a Domenica In, nell’edizione 2024-2025, ha spiegato il motivo a Mara Venier e ai telespettatori di Rai1: "Ogni volta che tentavo di realizzare il film succedeva qualcosa di terribile, come quella delle Torri Gemelle, ma io credo sia possibile avere un mondo in cui regna la gioia". Poi ha aggiunto: "Quello che mi angoscia è che le persone non si rendono conto di quanto sia importante realizzare un mondo, vivere in un mondo in cui si possa essere felici. Non sembra che i sistemi politici attualmente siano in grado di dare quello che vuole la gente. L’Italia ha il problema che ogni anno cambiano i politici". E’ possibile vedere Megalopolis in streaming su Prime Video e Apple TV+, ma solo a noleggio o acquistando il film sulle piattaforme.

