Francis Ford Coppola ricoverato, silenzio rotto dall'ospedale: "Ecco come sto e perché ho scelto di curarmi a Tor Vergata" Dopo il ricovero in ospedale a Tor Vergata, Francis Ford Coppola rompe il silenzio e aggiorna tutti sulle sue condizioni di salute

Nella serata di ieri, è giunta la notizia del ricovero di Francis Ford Coppola. Il regista è in un ospedale a Roma, a Tor Vergata, una scelta che ha destato tanta curiosità. Molti, infatti, si sono chiesti perché il celebre regista hollywoodiano abbia scelto proprio questo ospedale della capitale italiana, risposta che, nelle ultime ore, è arrivata dal diretto interessato.

Come sta Francis Ford Coppola? Gli aggiornamenti (e chiarimenti) del regista

Il motivo del ricovero di Coppola all’Ospedale di Tor Vergata ha un nome ben preciso: il Dott. Andrea Natale, un rinomato cardiologo che ha curato Coppola per oltre 30 anni. Il noto regista, attraverso un post su Instagram, ha fornito aggiornamenti riguardo il suo stato di salute, entrando proprio nel merito della sua scelta. "Da Dada (come mi chiamano i miei figli) sto bene, e ho colto l’occasione, mentre ero a Roma, per aggiornarvi sulla mia procedura di fibrillazione atriale trentennale con il suo inventore, un grande medico italiano, il Dott. Andrea Natale!". Ha quindi concluso con un eloquente "Sto bene!"

Il termine "fibrillazione atriale", in gergo medico, indica un tipo di ritmo cardiaco anomalo. Il dottor Natale, attualmente direttore esecutivo del Texas Cardiac Arrhythmia Institute, è uno specialista in elettrofisiologia che ha ideato diversi trattamenti e dispositivi per il trattamento di tali disturbi. Il che rende perfettamente chiaro il motivo del suo ricovero a Roma.

I prossimi progetti in Italia del regista

Francis Ford Coppola aveva appena concluso un tour di sei città negli Stati Uniti a supporto del suo film Megalopolis, in collaborazione con Live Nation. Proprio durante una di queste tappe, il regista, come riportato da SF Gate, ha parlato di vita e di morte, dichiarando: "Ho 85 anni. Ho perso mia moglie [Eleanor Coppola] un anno fa, più o meno in questo periodo. Ma il mio atteggiamento nei confronti della morte è che ho sempre vissuto la mia vita in modo tale che, quando mi trovavo in punto di morte, non dicessi: ‘Oh, vorrei aver fatto questo e vorrei aver fatto quello’. Invece, mi dico: ‘Devo farlo'".

All’inizio dell’estate, il premio Oscar si trovava in Calabria, a quanto pare alla ricerca di location per un suo prossimo film. Un progetto sul quale ha mantenuto il massimo riserbo, svelando solo che non sarà legato alla sua iconica saga de Il Padrino. "La Calabria è una regione molto famosa per la mafia, ma questo non mi interessa. Il mio film si concentrerà invece esclusivamente sulle bellezze di questa regione", sono le uniche anticipazioni date dal regista.

