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Franchino Er Criminale diventa star in Tv, cos’è 'La chiamavano pausa pranzo' (e l’annuncio che spaventa i fan)

Franchino Er Criminale debutta in tv con il nuovo programma La chiamavano pausa pranzo, in onda su DMax

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Franchino Er Criminale sbarca in TV, il nuovo programma (e l'annuncio choc)
Ufficio stampa dmax

A partire da stasera 3 settembre, ogni giovedì alle ore 21.25 su DMax, va in onda La chiamavano Pausa Pranzo. Il nuovo programma è prodotto da Stand By Me per Warner Bros Discovery e condotto dallo youtuber e content creator Franchino Er Criminale (il cui vero nome è Alessandro Bologna). Quest’ultimo è ormai diventato un vero punto di riferimento per lo street food e per la cucina italiana, soprattutto perché da anni racconta le realtà gastronomiche del Bel Paese dal suo profilo Youtube. Si tratta di una trasmissione fatta di nove puntate da 60′ l’una, durante le quali si parlerà delle abitudini alimentari dei lavoratori e della migliore pausa pranzo da scegliere.

Franchino er criminale dmax

Franchino er criminale

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Franchino Er Criminale, le anticipazioni di La chiamavano pausa pranzo su DMax

I produttori del nuovo programma hanno deciso di affrontare il tema della pausa pranzo, ormai diventato un vero e proprio rito quotidiano per numerosi lavoratori italiani. Si tratta di un momento in cui poter recuperare le energie e staccare dal lavoro, prima dell’inizio di un altro intenso pomeriggio. In Italia, alcuni scelgono di mangiare qualcosa al volo e altri preferiscono invece un pasto più energico.
In ogni puntata di La chiamavano Pausa Pranzo, Franchino Er Criminale ha incontrato tre professionisti che lo hanno portato nei loro locali di fiducia, in cui pranzano ogni giorno e che rappresentano per loro la pausa perfetta. Si tratta di trattorie, tavole calde, pizzerie, forni, paninari e locali di quartiere. Dopodiché il conduttore è chiamato a valutare l’esperienza culinaria e ad assegnare un voto da 1 a 10 a tre categorie: grinta del posto, fame vs conto e botta di gusto.
Infine viene presentata la classifica provvisoria a cui si aggiunge il giudizio "voto criminale" sulla "specialità criminale", cioè un piatto extra che Franchino decide di assaggiare a sua scelta e che porta al trionfo della pausa pranzo migliore e del locale in grado di unire qualità e convenienza, superando così il suo giudizio.
Questo programma Tv arriva pochi mesi dopo l’annuncio del creator, che lo scorso giugno aveva svelato di avere intenzione di ritirarsi gradualmente dalle scene social a causa degli hater e del clima d’odio che spesso accompagna i creator più seguiti. Un proposito a cui ha fatto riverimento anche a poche ore dal suo debutto su Dmax, senza però cristallizzare una data precisa del suo addio: "L’hating sul web è costante e distruttivo. – ha detto al Corriere – Dopo anni usura le persone, perché dietro a uno schermo c’è comunque una persona". Poi ha aggiunto:
"Questo negli ultimi tempi l’ho patito parecchio e da tre sono passato a due video a settimana. Fino a che la cosa sarà uno stimolo continuerò così, poi magari arriverò a uno e forse in un futuro da definire smetterò del tutto".

Chi è Franchino Er Criminale e perché e famoso

Il suo vero nome è Alessandro Bologna, un famoso content creator e food reviewer italiani più seguiti del web, famoso per le sue recensioni di cibo di strada. Originario di Roma e cresciuto nel quartiere del Tufello, prima di essere una celebrità di Internet, è stato un grande viaggiatore e ha anche vissuto all’estero, nello specifico in Costa Rica. Inoltre ha fatto il pugile e l’istruttore di pugilato.
Il suo debutto è avvenuto nel 2022, quando ha incontrato lo youtuber Simone Cicalone in occasione di un corso per tecnici di boxe. Da quel momento i due hanno iniziato a collaborare e Franchino ha poi deciso di creare una propria community su Youtube, Instagram e Tik Tok. Inizialmente i suoi contenuti era dedicati al mondo dello sport e del pugilato, ma duante la pandemia di covid ha svoltato verso il food e nel giro di pochi mesi è diventato uno dei creator più amati di quel settore, diventando famoso per i suoi video in cui recensisce con schiettezza (e spesso stronca) locali e attività di street food a Roma e in giro per l’Italia. Oggi i suoi profili social raccolgono centinaia di migliaia di fan.

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