Franchino Er Criminale diventa star in Tv, cos’è 'La chiamavano pausa pranzo' (e l’annuncio che spaventa i fan)
Franchino Er Criminale debutta in tv con il nuovo programma La chiamavano pausa pranzo, in onda su DMax
A partire da stasera 3 settembre, ogni giovedì alle ore 21.25 su DMax, va in onda La chiamavano Pausa Pranzo. Il nuovo programma è prodotto da Stand By Me per Warner Bros Discovery e condotto dallo youtuber e content creator Franchino Er Criminale (il cui vero nome è Alessandro Bologna). Quest’ultimo è ormai diventato un vero punto di riferimento per lo street food e per la cucina italiana, soprattutto perché da anni racconta le realtà gastronomiche del Bel Paese dal suo profilo Youtube. Si tratta di una trasmissione fatta di nove puntate da 60′ l’una, durante le quali si parlerà delle abitudini alimentari dei lavoratori e della migliore pausa pranzo da scegliere.
Franchino Er Criminale, le anticipazioni di La chiamavano pausa pranzo su DMax
"Questo negli ultimi tempi l’ho patito parecchio e da tre sono passato a due video a settimana. Fino a che la cosa sarà uno stimolo continuerò così, poi magari arriverò a uno e forse in un futuro da definire smetterò del tutto".
Chi è Franchino Er Criminale e perché e famoso
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