Francesco Totti e Chanel, pace fatta? Il retroscena sulla lite e l'intervento (a sorpresa) di nonna Fiorella Francesco e Chanel Totti avrebbero ricucito i rapporti dopo gli ultimi anni turbolenti, a seguito della separazione da Ilary Blasi.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Rai Play / Sky

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Francesco Totti e sua figlia Chanel avrebbero ripreso i rapporti in modo del tutto sereno. Le voci dicono infatti che papà e figlia abbiano avuto in passato qualche conflitto dopo la separazione di lui da Ilary Blasi. Un legame che si sarebbe inclinato, anche perché pare che Chanel non abbia stretto un grande rapporto con Noemi Bocchi.

Cosa è successo tra Francesco e Chanel Totti

Dopo che Francesco Totti ha iniziato la sua storia d’amore con Noemi Bocchi, sbocciata a seguito della separazione da Ilary Blasi, tra l’ex capitano della Roma e Chanel ci sarebbero state diverse tensioni, che avrebbero portato entrambi ad allontanarsi. Tra l’altro, la neo vincitrice di Pechino Express è sempre stata molto legata alla mamma e ha anche stretto un buon rapporto con Bastian Muller, compagno della conduttrice. Lo stesso non si può invece dire del rapporto tra lei e Noemi Bocchi, che avrebbe compromesso anche gli equilibri familiari tra Chanel e Totti.

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Proprio in occasione di Pechino Express, la giovane donna si è lasciata andare a qualche confessione e ha raccontato di aver sofferto molto per la separazione dei suoi genitori. A proposito di questo, ha anche ammesso di non essersi mai schierata da una delle due parti ma di aver sempre difeso la sorella minore Isabel insieme al fratello Cristian.

Francesco Totti, Chanel e Noemi Bocchi: la pace è stata fatta?

Le indiscrezioni dicono che, dopo la sua esperienza a Pechino Express, Chanel Totti abbia ricucito i rapporti con il papà Francesco e con Noemi Bocchi. Ad intervenire sarebbe stata nonna Fiorella, mamma dell’ex calciatore, con cui la ragazza ha un legame davvero speciale.

Alberto Dandolo, giornalista di Oggi, ha spiegato che non ci sarebbe stata una lite definitiva ma che tra i due non sarebbero mancati dei conflitti in questi ultimi anni. Lo stesso Francesco Totti ha commentato sui social la vittoria di Chanel al reality show Sky e ha ammesso di essere molto orgoglioso di lei. "Mi ha sorpreso" – ha detto lui – "È stata più forte di quanto io credessi. Sono felice per la vittoria che ha avuto per la gente. La risonanza è stata tanta, positiva. E questa per me, come per lei, è stata la cosa più importante. Il suo modo è questo, simpatico, goliardico…. è Chanel. Ha fatto tutto quello che pensavo che facesse, è stata brava. Non ha vinto perché era raccomandata, ma perché lo ha meritato".

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