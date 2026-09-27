Francesco Totti compie 50 anni e festeggia (in grandissimo): la cena esclusiva a Las Vegas, il giro in limousine, il regalo dei figli Sono virali in rete gli scatti del party super esclusivo di Francesco Totti per i suoi 50 anni. Presenti Noemi Bocchi e i suoi tre figli

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Francesco Totti – nato il 27 settembre 1976 – compie oggi 50 anni e, per l’occasione, ha organizzato un party super esclusivo. L’ex capitano della Roma ha infatti festeggiato a Las Vegas, in un lungo weekend da condividere con la sua Noemi Bocchi e con i tre figli Chanel, Cristian e Isabel, nati dal matrimonio – ormai superato – con Ilary Blasi. Corse in macchine, giro in limousine e festa super lussuosa: ecco come ha trascorso questi ultimi giorni il "Pupone".

I 50 anni di Francesco Totti e il party super lussuoso

L’ex Capitano della Roma, per i suoi 50 anni, ha prenotato un aereo privato ed è volato negli Stati Uniti per vivere un weekend da favola. Insieme a Noemi, ai tre figli e ai figli della sua compagna, Totti ha vissuto un’esperienza piena di adrenalina, facendo un giro su una macchina da corsa. Poi c’è stato un giro in limousine che li ha portati in un ristorante italo-americano esclusivo, cioè Carbone Riviera, dove il gruppo ha partecipato a una cena con vista grattacieli e Tour Eiffel illuminata.

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Sui social sono spuntate le prime foto della super festa, pubblicate in primis da Noemi Bocchi e Chanel Totti. Queste ultime hanno infatti mostrato alcuni dettagli sul party organizzato per i 50 anni dell’ex calciatore, tra vista mozzafiato sullo skyline della città americana e macchine da corsa che hanno fatto provare una vera adrenalina.

Parole dolcissime per Totti: tutte le dediche dei figli e di Noemi Bocchi

Oltre a questa esperienza vissuta insieme, i figli di Francesco Totti – Chanel e Cristian – hanno dedicato delle parole molto dolci al loro papà. In primis, Chanel ha pubblicato sui social una foto che la ritrae piccolissima insieme ai fratelli Cristian e Isabel e al papà Francesco, che era all’epoca molto giovane. "50 anni, un traguardo importante. Per me, però, sarai sempre semplicemente il mio papà. Ti amo", ha infatti scritto lei.

Non poteva inoltre mancare la dedica d’amore di Noemi Bocchi, che è tra l’altro in questi giorni impegnata con le prove di Ballando con le Stelle, il talent di Rai 1 a cui parteciperà esibendosi con il ballerino professionista Giovanni Pernice. "Perché io non voglio una vita perfetta" – ha scritto lei – "Voglio la mia vita con te. Buon Compleanno amore mio. Ti amo". Uno scatto che vale più di tante parole, quello postato da Noemi sui social. E che è subito diventato virale ovunque.

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