Francesco Totti compie 50 anni e festeggia (in grandissimo): la cena esclusiva a Las Vegas, il giro in limousine, il regalo dei figli
Sono virali in rete gli scatti del party super esclusivo di Francesco Totti per i suoi 50 anni. Presenti Noemi Bocchi e i suoi tre figli
Francesco Totti – nato il 27 settembre 1976 – compie oggi 50 anni e, per l’occasione, ha organizzato un party super esclusivo. L’ex capitano della Roma ha infatti festeggiato a Las Vegas, in un lungo weekend da condividere con la sua Noemi Bocchi e con i tre figli Chanel, Cristian e Isabel, nati dal matrimonio – ormai superato – con Ilary Blasi. Corse in macchine, giro in limousine e festa super lussuosa: ecco come ha trascorso questi ultimi giorni il "Pupone".
I 50 anni di Francesco Totti e il party super lussuoso
L’ex Capitano della Roma, per i suoi 50 anni, ha prenotato un aereo privato ed è volato negli Stati Uniti per vivere un weekend da favola. Insieme a Noemi, ai tre figli e ai figli della sua compagna, Totti ha vissuto un’esperienza piena di adrenalina, facendo un giro su una macchina da corsa. Poi c’è stato un giro in limousine che li ha portati in un ristorante italo-americano esclusivo, cioè Carbone Riviera, dove il gruppo ha partecipato a una cena con vista grattacieli e Tour Eiffel illuminata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sui social sono spuntate le prime foto della super festa, pubblicate in primis da Noemi Bocchi e Chanel Totti. Queste ultime hanno infatti mostrato alcuni dettagli sul party organizzato per i 50 anni dell’ex calciatore, tra vista mozzafiato sullo skyline della città americana e macchine da corsa che hanno fatto provare una vera adrenalina.
Parole dolcissime per Totti: tutte le dediche dei figli e di Noemi Bocchi
Oltre a questa esperienza vissuta insieme, i figli di Francesco Totti – Chanel e Cristian – hanno dedicato delle parole molto dolci al loro papà. In primis, Chanel ha pubblicato sui social una foto che la ritrae piccolissima insieme ai fratelli Cristian e Isabel e al papà Francesco, che era all’epoca molto giovane. "50 anni, un traguardo importante. Per me, però, sarai sempre semplicemente il mio papà. Ti amo", ha infatti scritto lei.
Non poteva inoltre mancare la dedica d’amore di Noemi Bocchi, che è tra l’altro in questi giorni impegnata con le prove di Ballando con le Stelle, il talent di Rai 1 a cui parteciperà esibendosi con il ballerino professionista Giovanni Pernice. "Perché io non voglio una vita perfetta" – ha scritto lei – "Voglio la mia vita con te. Buon Compleanno amore mio. Ti amo". Uno scatto che vale più di tante parole, quello postato da Noemi sui social. E che è subito diventato virale ovunque.
Potrebbe interessarti anche
Ilary Blasi e il debutto di Noemi Bocchi a Ballando: la risposta social con Bastian è una frecciata alla compagna di Totti
La conduttrice del Grande Fratello Vip ha condiviso alcuni scatti con la famiglia da...
Ilary Blasi si sposa, la risposta di Francesco Totti non passa inosservata: Noemi Bocchi al centro della scena
Petali, cuori e una dedica d'amore per Noemi: il post di Totti arriva proprio mentre...
Ballando con le stelle, Noemi Bocchi ‘agitatissima’ durante le prove. La reazione choc di Pernice: “Una tragedia". Ma scatta già il feeling
La compagna di Totti, prossima concorrente del dance show di Rai 1, è apparsa in una...
Ballando con le Stelle 2026, Noemi Bocchi svolta il cast: Milly Carlucci cala l’asso con la compagna di Totti (dopo il no di Chanel)
Stando alle ultime indiscrezioni la fidanzata dell’ex capitano della Roma sarebbe il...
Ballando con le stelle 2026, Noemi Bocchi concorrente ufficiale nel cast: la strana reazione di Totti (non convinto)
Come vociferato nelle ultime settimane la compagna dell’ex capitano della Roma sarà ...
Francesco Totti confessa finalmente come è iniziata la storia con Noemi Bocchi: "E se qualcuno ci vede?"
Nel suo nuovo libro autobiografico l'ex capitano della Roma torna sull'inizio della ...
Francesco Totti e Chanel, pace fatta? Il retroscena sulla lite e l'intervento (a sorpresa) di nonna Fiorella
Francesco e Chanel Totti avrebbero ricucito i rapporti dopo gli ultimi anni turbolen...
Chanel Totti senza filtri dopo le nozze di mamma Ilary: "Ho vissuto male la rottura dei miei". Il racconto inedito
Chanel Totti arriva nel salotto di Verissimo e racconta dettagli in più su passato, ...