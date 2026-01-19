Francesco Sarcina, chi è la moglie Nayra Garibo: la replica infuocata a Clizia Incorvaia dopo Verissimo Scopriamo di più sulla compagna del cantante che ha replicato alle recenti dichiarazioni televisive della sua ex moglie: chi è e cosa ha detto.

Francesco Sarcina, cantante e storico leader del gruppo Le Vibrazioni, ha fatto molto parlare di sé non solo per la sua musica ma anche per la travagliata storia d’amore con l’ex moglie Clizia Incorvaia. La coppia si è sposata nel 2015 e nello stesso anno è nata la figlia Nina. Circa quattro anni dopo la relazione è però naufragata, con tanto di accuse reciproche di tradimenti e mancanze. Di recente, la tensione tra gli ex coniugi si è spostata nelle aule di tribunale, con Sarcina che ha denunciato l’ex moglie per aver pubblicato foto della figlia sui social senza il suo consenso. Nel dicembre 2025, Clizia è stata assolta con formula piena e in questi giorni è tornata a parlare di questo e della sua passata relazione con Sarcina nel salotto di Verissimo. Le sue ultime dichiarazioni non sono però piaciute alla nuova moglie del cantante, Nayra Garibo, la quale è intervenuta in difesa del compagno: scopriamo di più su di lei e su ciò che ha detto.

Chi è Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina

Nayra Garibo è una modella e consulente d’immagine di origini messicane, cresciuta in un contesto multiculturale che l’ha fatta diventare una donna forte, indipendente e curiosa. Negli anni, prima di dedicarsi al mondo dell’estetica, Nayra ha fatto anche esperienza come pilota di aerei civili, ruolo che ne denota la grande forza e determinazione. Dopo aver trascorso gran parte della giovinezza in Messico, la ragazza ha deciso di trasferirsi a Milano dove ha conosciuto l’attuale marito Francesco Sarcina. I due si sono conosciuti nel 2019, poco dopo la separazione del cantante da Clizia Incorvaia. Nel dicembre 2021 la coppia ha avuto una figlia, Yelaiah, e l’8 ottobre 2024 sono arrivare le nozze con una cerimonia romantica in Puglia.

Clizia Incorvaia, la moglie di Sarcina replica alle sue dichiarazioni

Nelle ultime ore, Nayra Garibo è balzata agli onori della cronaca per aver preso pubblicamente le difese del marito, scagliandosi contro l’ex moglie Clizia Incorvaia dopo le dichiarazioni rilasciate nel salotto di Verissimo in merito alle recenti vicende giudiziarie. "Ma non ti vergogni? Stai parlando di mio marito e del padre di altri due bambini di cui una è mia figlia e loro meritano rispetto e vanno tutelati. Tu che per denaro pubblichi senza ritegno i tuoi figli dandoli in pasto al web che è un mondo pericoloso e pieno di fake come te", ha scritto Nayra attraverso i social attaccando Clizia.

La ragazza messicana ha poi continuato attaccando Clizia Incorvaia ancor più duramente: "Per troppo tempo hai infangato Francesco, approfittando e sapendo benissimo che lui non è di certo il tipo di uomo che va in tv a vendere la sua privacy e tantomeno a raccontare la vera persona che sei quando metti via il telefono e si spengono i riflettori. Potrebbe parlare di tutta la sofferenza che cerchi sempre di provocare nella nostra famiglia […] Francesco non può neanche sentire sua figlia al telefono e quando la sente sei sempre in mezzo interrompendo le loro chiacchiere. La verità è che ti attacchi a chi ha fatto veramente qualcosa nella vita. Parli di mio marito o della madre del tuo attuale marito. Parli di violenza perché è un argomento importante e sai che facendo la vittima ti daranno attenzione. Questo vuoi, attenzione mediatica per cui sei disposta a tutto".

