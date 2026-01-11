Francesco Sarcina, il musical non vende e viene cancellato. La rabbia del cantante: "Mi hanno distrutto"
Era il 2003 e "Dedicato a te", brano pop-rock della storica band milanese "Le Vibrazioni", risuonava in continuazione in radio, divenendo nel giro di poco uno dei brani più trasmessi di grande successo. Complice indiscusso, fu il videoclip girato con la protagonista "Giulia". A distanza di anni, il frontman Francesco Sarcina ha deciso di rendere omaggio al singolo, mettendo in piedi un musical, senza fare i conti con le dure leggi del mercato, che hanno cambiato i suoi piani senza nessuna remora.
Francesco Sarcina, lo sfogo per il musical cancellato: "Hanno cancellato un anno di lavoro"
"Immensamente Giulia", prima opera teatrale del rocker, non si farà ed è stato proprio il cantautore, attraverso la sua pagina ufficiale Instagram, ad annunciare la notizia ai fan, comunicando la cancellazione del progetto. "Vi ho raccontato veramente con passione di un lavoro scritto con estremo amore, ma questo spettacolo non si farà" scrive Sarcina, nonostante lo spettacolo fosse stato annunciato con tanto di date e teatri italiani e poi chiarisce il motivo della disdetta: "Non si farà perché mi hanno comunicato pochi giorni fa che a 20 giorni dalla conferenza stampa fatta non ha venduto abbastanza biglietti" L’amarezza del cantante è per il poco tempo avuto a disposizione, anche per la parte di promozione, che da quello che dice era ancora in fase di sviluppo e non a pieno regime. La preoccupazione, poi, anche per tutti coloro che hanno lavorato e avrebbero dovuto partecipare al progetto, augurandosi che tutte le maestrie vengano pagate dalla produzione.
Sarcina, un lavoro distrutto: ecco a chi era dedicato il musical cancellato
"Immensamente Giulia" sarebbe stato il titolo dello spettacolo che non si farà, e oltre ad essere un rimpianto lavorativo, rappresenta una sconfitta personale per Francesco Sarcina, infatti, Giulia, donna scomparsa prematuramente nel 2024 a causa di una malattia, è stata un ex fidanzata del cantautore, e una figura importante che gli ha permesso di uscire da un momento molto buio della sua vita dell’epoca, quando si erano già separati. A proposito di questo, sempre sui social, Sarcina ci ha tenuto a chiudere con un messaggio di grande dispiacere per non essere riuscito ad onorare il ricordo di una persona così importante attraverso l’arma più potente a sua disposizione, la musica: "A me resta solo il dispiacere di non fare questo spettacolo meraviglioso, mi spiace".
