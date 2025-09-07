Paura per Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo finiti in ospedale: cosa è successo
Domenica movimentatissima per i due attori napoletani che trovano anche la forza di scherzare nonostante le disavventure che li hanno portati al ricovero
Domenica movimentatissima per due amati attori napoletani, Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo. Entrambi pubblicano sui loro social un video che li vede all’interno in ospedale in ospedale. All’inizio del contenuto si vede sdolo Paolantoni, steso dentro un letto, ricoverato, che spiega, non rinunciando alla voglia di scherzare cosa, nella sua versione, gli sarebbe successo: "Sono quel tipo un po’ particolare, un po’ pazzo. Sto in auto, c’è una curva? La faccio, o per esempio ho sonno? Dormo. La mattina non ho più sonno? Mi sveglio. Non sto bene? Mi ricovero".
Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo ricoverati (ma ci scherzano su)
Una spiegazione scherzosa, che dimostra lo spirito del comico napoletano anche in una situazione che sulla carta si fa fatica a considerare allegra. Secondo quanto riporta Fanpage, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, e ospite fisso di Stasera tutto è possibile, sarebbe stato ricoverato a causa di un’intossicazione alimentare, mista a diverticolite. Dunque, non proprio una passeggiata, visto che i medici hanno preferito tenerlo in osservazione prima di mandarlo a casa. Se il fisico è un po’ acciaccatello però, l’indisposizione non fiacca lo spirito di Paolantoni, capace di sfoderare ironia e autoironia, anche in una situazione simile.
E non è il solo perchè, (colpo di scena!), a un certo punto, nel video girato nella stanza di ospedale dove è ricoverato Paolantoni spunta Patrizio Rispo, colui che sta riprendendo tutto con il cellulare. E anche l’amatissimo Raffaele Giordano di Un Posto al Sole non sembra proprio nella sua forma perfetta, con un vistoso livido intorno all’occhio e altri segni della disavventura che spiega ai follower: "Io ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare", per poi sfoderare anche lui una invincibile voglia di scherzare e di reagire sempre con il sorriso agli imprevisti della vita, anche quando sembrano piuttosto dolorosi.
Dice infatti Rispo, riferendosi anche a Paolantoni che giace nel letto d’ospedale davanti a lui: "Meglio che restiamo a casa a una certa età. Lui è sotto l’effetto di calmanti, antidolorifici, già gli sto chiedendo molto", dice, con il collega sotto che bofonchia ancora qualcosa sulla diverticolite. L’attore di Un Posto al Sole conclude il video con un "Buona domenica!" e una panoramica della stanza che inquadra un’altra brandina e poi di nuovo Francesco Paolantoni steso: "Questo è il letto mio, questo il letto suo". E saluta con un ultimo sorriso i follower.
Una domenica dunque agitatissima per i due colleghi napoletani, ma con uno spirito così, possono contare su una medicina sempre miracolosa e potente come l’ironia, una forza potente che li aiuterà, sicuramente, a rimettersi in sesto in tempi record.
