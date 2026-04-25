Francesco Monte furioso con le ex Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi per le rivelazioni sui sextoy: "Sedicenni rancorose" Tra frecciate, accuse velate e una replica al vetriolo, l’ex tronista rompe il silenzio e promette di raccontare tutta la sua verità su quanto accaduto negli ultimi anni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Doveva essere una chiacchierata leggera tra due donne che vogliono raccontare della loro vita, ma si è trasformata rapidamente in un caso mediatico. Le dichiarazioni di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez nel podcast Non lo faccio x moda hanno infatti provocato una reazione tutt’altro che pacata da parte di Francesco Monte, che ha scelto i social per rispondere con parole dure e cariche di sarcasmo.

Il passato condiviso di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez

Tutto nasce da una puntata del podcast Non lo faccio x moda, sempre più discusso e seguito online, in cui Giulia Salemi ha ospitato Cecilia Rodriguez. Tra ricordi e confidenze, le due hanno inevitabilmente toccato il tema dell’ex in comune, Francesco Monte, con cui entrambe hanno avuto relazioni importanti, seppur in momenti diversi: "Per chi non lo sapesse noi abbiamo un ex in comune molto lontano", ha detto Salemi con tono ironico, trovando subito la replica di Rodriguez: "Io dimentico di esserci stata insieme, non so se sia una cosa carina. Io dimentico". Una frase apparentemente leggera, ma che ha subito acceso l’attenzione del pubblico.

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Le frecciate hot di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez

Il momento più delicato è arrivato quando la conversazione si è spostata su aspetti più intimi della vita di coppia. Cecilia Rodriguez ha raccontato, parlando di giocattoli intimi: "Io per tanto tempo… non stiamo qui a fare nomi, avevo una persona che non era a favore di queste cose perché diceva che dovevamo usare solo il suo, questo pensiero mi sembrava un po’ retro". Pur senza mai fare nomi espliciti, il riferimento è sembrato evidente, anche per via delle reazioni e delle espressioni di Giulia Salemi, che ha rincarato la dose con un commento sarcastico: "Giusto un po’ retro eh… Appena appena". Parole che, nel giro di poche ore, hanno fatto il giro del web, alimentando interpretazioni e supposizioni.

La reazione velenosa di Francesco Monte

La risposta non si è fatta attendere. Attraverso una storia Instagram, Francesco Monte ha replicato con toni decisi e senza nascondere il fastidio: "Quando una donna non è pronta a praticare determinate cose a letto, va rispettata e capita. Il contrario che queste pseudo paladine delle donne fanno con gli uomini, umiliando e deridendo. Scusate se non sono stato all’altezza, capita eh". Non meno pungente la seconda parte dello sfogo: "Ad oggi bisogna fare squadra in un podcast e parlare di cose personali per fare hype perché altrimenti ciaoo. Mi fermo qui ma presto parlerò di tutto quello che ho subito in questi anni, scusate se ho contaminato il mio profilo con questo gossip da sedicenni rancorose".

Il passato e il presente dei tre Vip

Le vicende sentimentali tra i tre protagonisti sono note al pubblico. Monte è stato legato a Cecilia Rodriguez dal 2013 al 2017, relazione conclusa durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, quando lei si innamorò di Ignazio Moser. Successivamente, nel 2018, nella stessa casa nacque la storia con Giulia Salemi, terminata pochi mesi dopo. Oggi le loro vite hanno preso strade diverse: Giulia Salemi ha costruito una famiglia con Pierpaolo Pretelli, mentre Cecilia Rodriguez è sposata e madre. Anche Francesco Monte ha voltato pagina, concentrandosi sulla musica e sulla sua relazione con Isabella De Candia.

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