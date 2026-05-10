Francesco Montanari su Raiplay è il giudice Carlo Palermo: da Romanzo Criminale a un'altra vera storia di mafia L'attore romano sarà protagonista di Un futuro Aprile, tratto dalla storia vera dell'attentato in cui morirono Barbara Rizzo Asta e due dei suoi figli

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Il 2 aprile 1985 si consuma in Sicilia una delle stragi di mafia più efferate e dolorose della storia italiana. Un ordigno piazzato per colpire il giudice Carlo Palermo costò la vita a Barbara Rizzo Asta e ai suoi due figli gemelli, Giuseppe e Salvatore. A vestire i panni del magistrato c’è Francesco Montanari, che in Un futuro Aprile scavalca la barricata: sempre una storia di mafia, come fu per Romanzo Criminale (in cui interpretata Il Libanese, capo della banda della Magliana), ma dal lato della legge invece che da quello del crimine. Assieme a lui, nel cast, Ludovica Ciaschetti, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo, Denise Sardisco e Federica De Cola. La regia di Un futuro Aprile, con Francesco Montanari e che trovate in streaming su RaiPlay a partire dal 21 maggio, è di Graziano Diana per Rai Fiction e Elysia Film.

Francesco Montanari è il giudice Carlo Palermo in Un futuro Aprile

In quel giorno di Aprile del 1985, la vettura di Barbara Rizzo Asta sta attraversando la strada da Pizzolungo a Trapani. I piccoli Giuseppe e Salvatore giocano nel retro dell’utilitaria. Quell’amorevole quadretto familiare viene spazzato via in un’istante quando una violenta esplosione devasta la macchina della famiglia Asta, uccidendo tutti al suo interno. L’ordigno, piazzato in un’autobomba come strumento per un attentato, era destinato alla vettura che seguiva quella di Barbara, con a bordo il giudice Carlo Palermo (Montanari).

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Il magistrato rimane illeso, ma ne esce devastato e dilaniato dal senso di colpa. L’incontro con Margherita (Ciaschetti), figlia maggiore di Barbara Asta e miracolosamente sopravvissuta perchè quel giorno scelse di andare a scuola con un’amica, lo aiuterà a rinascere e andare avanti. Tra i due nascerà un legame fortissimo e spingerà Margherita a impegnarsi, ancora oggi, attivamente nelle scuole a favore della legalità.

Da un lato all’altro della barricata: quando esce Un futuro Aprile in streaming

Un futuro Aprile è liberamente tratto dal libro Sola con te in un Futuro Aprile di Margherita Asta e Michela Gargiulo. Per Montanari si tratta di un ideale salto della barricata. Al centro della vicenda c’è comunque una storia di mafia, ma qui l’attore romano veste i panni del magistrato, dove in Romanzo Criminale era Il Libanese (figura basata sul mafioso Franco Giuseppucci, alias Er Negro), capo della Banda della Magliana.

Due storie agli antipodi ma legate da una sorta di fil Rouge, la lotta a un fenomeno, quello mafioso, che troppo a lungo è rimasto legato alla storia del nostro Paese. E le cui nefandezze occorre non dimenticare mai per continuare a combattere per la legalità. Un futuro Aprile esce in streaming su RaiPlay il prossimo 21 maggio, visibile gratis sulla piattaforma Rai.

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