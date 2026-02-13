Cena di classe, nel delirante primo trailer del film Francesco Mandelli fa il casting a una pecora Francesco Mandelli torna al cinema con Cena di Classe, un film esilarante che spiazza già dal primo trailer con protagonista una pecora

Francesco Mandelli ha lanciato il primo teaser trailer del suo nuovo film e ha scelto come protagonista una pecora. No, non è uno scherzo ma sono le immagini del primo filmato del film Cena di classe, che vede un cast ricco di comici italiani amatissimi dal pubblico.

Cena di Classe, Francesco Mandelli fa il casting ad una pecora nell’esilarante teaser trailer del film

Il film, prodotto da Roadmovie in collaborazione con Medusa Film, arriverà nelle sale nel 2026 e promette di essere un ritratto generazionale sospeso tra la nostalgia degli anni del liceo e l’ironia disincantata dell’età adulta. Il progetto nasce da un’idea creativa insolita e affascinante: il soggetto è infatti tratto dall’omonimo brano dei I Pinguini Tattici Nucleari. La sceneggiatura è il frutto di un lavoro corale che ha visto collaborare Riccardo Zanotti (frontman della band) con lo stesso Mandelli e un team di autori composto da Roberto Lipari, Andrea Pisani, Tiziana Martini e Ignazio Rosato.

A dare il tono irriverente alla pellicola è stato il primo teaser trailer ufficiale. In un video che vede coinvolto l’intero cast, il regista Francesco Mandelli introduce il tema del film in modo surreale: parlando direttamente con una pecora durante un improbabile casting. Gli attori seguono a ruota con una serie di battute sagaci sulla "prova recitativa" dell’animale, confermando lo spirito comico e fuori dagli schemi dell’opera.

La trama e il cast del film

La storia prende il via da un evento malinconico: la morte di un vecchio amico che, dopo diciassette anni dal diploma, costringe un gruppo di ex compagni a riunirsi. L’atmosfera del funerale, tuttavia, vira rapidamente verso il caos. Tra brindisi di troppo e il ritrovamento di un vecchio video dell’epoca, il gruppo decide di compiere un gesto folle: fare irruzione nottetempo nel loro vecchio liceo. Quella che doveva essere una semplice rimpatriata si trasforma così in una notte folle e illegale, un tentativo disperato di recuperare la magia perduta della giovinezza.

Per dare vita a questa avventura milanese, Mandelli ha messo insieme un cast d’eccezione che unisce volti celebri della comicità italiana e attori di grande spessore. Protagonisti sono: Andrea Pisani, Roberto Lipari, Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Nicola Nocella, Giulia Vecchio, Francesco Russo, Annandrea Vitrano, Giovanni Esposito e Giulia Melillo.

Cena di Classe non sarà, dunque, solo una commedia, ma porterà sul grande schermo una riflessione su quella generazione che non si sente mai del tutto "grande".

