Francesco Guccini, Rai 1 corre ai ripari dopo la pioggia di critiche: uno speciale in seconda serata per ricordare l'artista Dopo le critiche per il poco spazio riservato alla scomparsa del cantautore, la rete ammiraglia cambia e affida alla seconda serata un omaggio sull'artista.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La morte di Francesco Guccini ha inevitabilmente aperto un dibattito anche sul modo in cui la televisione italiana ha scelto di raccontare la scomparsa di uno dei più importanti cantautori della nostra storia. Dopo le polemiche delle ultime ore, Rai 1 ha deciso di dedicare a Guccini uno speciale nella seconda serata di sabato 8 agosto, affidandosi al materiale d’archivio raccolto nel corso degli anni per ripercorrerne la carriera, il pensiero e il rapporto con la società italiana.

La scelta di Rai 1 dopo le critiche sull’omaggio a Francesco Guccini

La decisione arriva dopo alcune osservazioni legate alla copertura televisiva riservata alla notizia della morte del cantautore, avvenuta giovedì 6 agosto a Pàvana. In particolare, aveva fatto discutere la collocazione del servizio all’interno del Tg1 delle 13.30, trasmesso in coda anziché in apertura, mentre altri contenuti dedicati a Guccini erano comparsi soprattutto su Rai 3 e sulle reti Radio Rai.

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Anche la programmazione di Radiofreccia su Rai Movie, prevista alle 19.10 di sabato 8 agosto, era stata interpretata da alcuni come un omaggio non sufficientemente centrale rispetto al peso avuto da Guccini nella cultura italiana. Una serie di scelte che aveva alimentato la sensazione di un ricordo televisivo inizialmente troppo contenuto per una figura di tale rilievo. Ora Rai 1 sembra dunque voler correggere il tiro con In ricordo di…Francesco Guccini, uno speciale pensato per restituire spazio alla sua storia artistica e umana.

Un patrimonio di immagini e interviste

Il programma potrà contare su numerosi materiali d’archivio, che permetteranno di attraversare decenni di televisione e di ripercorrere il rapporto tra Guccini e il pubblico. Tra i momenti più significativi c’è anche l’intervista del 7 febbraio 1985 realizzata da Enzo Biagi, nella quale il cantautore era stato coinvolto insieme a Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Lucio Dalla e Pino Daniele in una riflessione sul ruolo e sull’utilità di Sanremo. Non mancheranno inoltre le testimonianze televisive legate a Vincenzo Mollica, che nei giorni scorsi ha ricordato Guccini anche attraverso un video pubblicato sulle sue pagine, e quelle risalenti a Onda libera, il programma di Roberto Benigni del 1977.

Un rapporto sempre particolare con la televisione

Il percorso televisivo di Guccini racconta anche una certa distanza dell’artista dalla televisione generalista e dai suoi meccanismi. Negli ultimi anni, infatti, le sue apparizioni erano diventate piuttosto rare: tra le più recenti quella con Marco Carrara a Timeline e quella del 2024 con Serena Bortone su Rai Radio 2, occasione nella quale aveva parlato del suo libro Così eravamo, delle elezioni americane, di Donald Trump e della situazione della sinistra italiana. Lo speciale di Rai 1 rappresenta quindi non soltanto un omaggio alla carriera di Guccini, ma anche l’occasione per recuperare una parte preziosa della sua presenza televisiva, attraverso immagini capaci di raccontare un artista che per decenni ha osservato e descritto l’Italia con uno sguardo profondamente personale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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