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Il lungo addio a Francesco Guccini: come cambia la programmazione in tv e streaming su Rai3, RaiPlay e Cine34 per omaggiare il Maestro

Cambiano i palinsesti per onorare Francesco Guccini, scomparso a 86 anni nella sua Pavana: i programmi in tv e streaming per ricordarlo tutti insieme

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Redazione

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Come cambia il palinsesto per Francesco Guccini
IPA

Da oggi, la stanza è diventata improvvisamente troppo grande. La scomparsa di Francesco Guccini, avvenuta nella sua amata Pàvana all’età di 86 anni, segna un punto di non ritorno per la cultura italiana. Per generazioni di ascoltatori, il Maestrone è stato un poeta, un punto di riferimento etico, un compagno di viaggi notturni in auto e di discussioni attorno a un tavolo. Oggi la televisione e le piattaforme di streaming si fermano, riorganizzando i propri palinsesti per dedicare un ultimo, grande abbraccio a una voce che ha fatto la storia.

La Rai ricorda Guccini: la programmazione speciale tra Rai3, Radio3 e RaiPlay

La reazione della Tv di Stato è stata immediata. La Rai ha attivato le sue teche per omaggiare Francesco Guccini con la musica, con la filosofia e con le parole. Su Rai3, è previsto lo speciale di Timeline, curato da Marco Carrara, che ripercorre in quaranta minuti il lascito intellettuale e artistico di un gigante della nostra canzone.

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Ma il ricordo si diffonde su tutte le frequenze. La radio prepara un palinsesto straordinario. Su Rai Radio3, trasmissioni storiche come L’Idealista e Fahrenheit stanno approfondendo il legame tra la scrittura gucciniana e la grande letteratura mondiale, affiancate da testimonianze di amici ed esperti. Non manca il cinema: Hollywood Party rispolvera gli aneddoti più divertenti delle sue apparizioni in Laguna, compreso quel calice di Barbera che sapeva di casa e amicizia.

Persino Rai Radio Tutta Italiana accompagna le giornate scandendo ogni ora con le note dei suoi brani più celebri. Per chi preferisce la fruizione su richiesta, l’omaggio continua sul digitale. La piattaforma RaiPlay mette a disposizione la collezione speciale Addio a Francesco Guccini, un vero e proprio tesoro d’archivio che raccoglie decenni di apparizioni ed esibizioni. E ancora, RaiPlay Sound propone Radio Emilia, uno splendido viaggio sonoro tra i luoghi dell’anima dell’artista.

Cine34 stravolge il palinsesto: stasera in TV Guccini con Pieraccioni

Anche le Reti Mediaset partecipano al cordoglio scegliendo però la leggerezza, anche quella che commuove, una qualità che Guccini ha sempre coltivato con la sua consueta e sorniona ironia. Questa sera, in prima serata, Cine34 modifica la propria programmazione per trasmettere Ti amo in tutte le lingue del mondo, la fortunata commedia del 2005 diretta da Leonardo Pieraccioni.

Nel film, Guccini regala un’interpretazione indimenticabile nei panni dell’irascibile preside della scuola dove insegna il protagonista Gilberto, insegnante di educazione fisica. Impossibile dimenticare le scene esilaranti in cui il cantautore, nei panni dell’autoritario dirigente scolastico, "gliene canta quattro" al professore interpretato da Pieraccioni, minacciandolo di un imminente trasferimento a "Borgo a Buggiano" se non avesse risolto le imbarazzanti attenzioni di una sua giovane alunna, Paolina, interpretata da una giovanissima Giulia Elettra Gorietti. L’appuntamento è per la prima serata del 6 agosto, alle 21,30.

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