Addio Francesco Guccini: 4 film indimenticabili (e non solo) in cui ha recitato e come vederli gratis Non solo cantante: Guccini è stato anche attore e ha recitato in film indimenticabili. Ecco come e dove vederli gratuitamente

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Con la morte di Francesco Guccini, l’Italia saluta non solo uno dei più grandi maestri della canzone d’autore, ma anche una figura eclettica che ha saputo portare il suo carisma ironico e profondo al cinema. Oltre ai capolavori musicali e alle sue opere letterarie, il "Maestrone" si è cimentato più volte nella recitazione, regalandoci cammei e ruoli diventati cult.

Francesco Guccini attore: 4 film da vedere assolutamente (e gratis!)

Tre di questi ruoli sono stati recitati al fianco di Leonardo Pieraccioni: grazie all’amicizia con l’attore toscano, Guccini ha infatti tirato fuori un lato comico spassosissimo. Lo vediamo, in primis, nel film Ti amo in tutte le lingue del mondo, commedia nella quale l’artista veste i panni di un bizzarro preside di liceo. La pellicola è visibile gratuitamente in streaming sul sito Mediaset Infinity e andrà in onda stasera, giovedì 6 agosto, intorno alle ore 21:00, su Cine 34.

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L’intesa con il regista toscano è stata tale che Pieraccioni lo ha voluto poi anche in altri suoi film. Troviamo perciò Guccini nel film Una moglie bellissima (2007) , e qui interpreta un divertente e memorabile regista di teatro, burbero, ironico e spassoso, che deve guidare un gruppo di attori improbabili, regalando battute e siparietti comici irresistibili insieme al cast (composto anche da Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini). Il film si trova in streaming su Amazon Prime Video e gratis su Mediaset Infinity. Proprio su questa seconda piattaforma troviamo in streaming anche Io & Marilyn, film del 2009 in cui Guccini torna sul set, stavolta per vestire i panni dello psichiatra dott. Verdicchio.

Guccini ha recitato inoltre in Ormai è fatta!, un film più serio ed emozionante, diretto da Enzo Monteleone, che racconta la storia vera dell’anarchico Horst Fantazzini (Stefano Accorsi). Qui Guccini interpreta il padre del protagonista, regalando una recitazione intensa e molto toccante. Il film è disponibile in streaming gratis su Raiplay.

L’esordio al cinema di Guccini

Non sono però gli unici film in cui Francesco Guccini ha recitato nella sua carriera. Il suo primo film è stato infatti Radiofreccia del 1998, diretto da Luciano Ligabue. Una pellicola che racconta la vita e i sogni di un gruppo di ragazzi negli anni ’70, e in cui Guccini interpreta Adolfo, il proprietario del bar dove tutti si ritrovano: un personaggio un po’ burbero ma saggio, una specie di punto di riferimento per l’intero paese. Il film è noleggiabile su Prime Video e AppleTv. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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