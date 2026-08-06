Francesco Guccini e l’eredità (ricchissima): il patrimonio di diritti e la casa di Pàvana A chi va tutto
Francesco Guccini è certamente uno dei cantautori italiani più noti e amati, l'eredità che lui lascia a livello economico è consistente, ecco a chi spetterà riceverla
La scomparsa di Francesco Guccini, avvenuta oggi, giovedì 6 agosto 2026, a 86 anni, lascia certamente un grande vuoto nella musica italiana, di cui è stato uno degli interpreti più importanti. Impossibile non ricordare alcuni dei suoi brani più celebri, che hanno messo in mostra anche la grande profondità dei testi, basti pensare ad "Autogrill", "Il vecchio e il bambino", "L’avvelenata", "La locomotiva", "Canzone per un amico" ed "Eskimo", giusto per citare gl esempi più noti.
Particolarmente ingente è la sua eredità anche a livello economico, tra i diritti per le sue canzoni e la sua casa a Pavana, dove si è spento.
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L’eredità di Francesco Guccini: a quanto ammonta il suo patrimonio
E’ possibile fare un calcolo per comprendere a quanto ammonta l’eredità di Francesco Guccini, non solo a livello artistico, ma anche economico. Essere precisi in questa operazione non è comunque semplice, visto che anche per lui, come per la maggior parte dei colleghi, non è possibile rintracciare dati ufficiali relativi al suo patrimonio effettivo. Il suo ritiro dalle scene risale al 2013, ma era arrivato a questa decisione consapevole di come fosse possibile riuscire anche a vivere di rendita, in considerazione anche dei guadagni derivanti dai diritti delle sue canzoni.
Sono proprio i diritti d’autore ad occupare il posto più rilevante nella cifra che lui aveva modo di percepire, sulla base di quanto era emerso proprio nell’ultimo suo anno di attività lui riusciva a guadagnare circa 300 mila l’anno grazie ai compensi garantiti dalla SIAE. A ogni utilizzo, che sia durante un concerto, in Tv o in altra sede la cifra che lui può percepire aumenta, a cui si deve aggiungere quanto derivato dai riconoscimenti arrivati recentemente. Nel 2022 "Canzoni da infarto" ha infatti conseguito il disco di platino, mentre l’anno successivo "Canzoni da osteria" ha ottenuto il disco d’oro". Non si deve dimenticare anche la sua intensa opera da scrittore, con testi apprezzati per la loro profondità e la capacità di toccare temi interessanti per tutti, tanto da ottenere nella maggior parte il record di vendite (sono complessivamente 26 i libri pubblicati).
Francesco Guccini ha inoltre avuto modo di morire nella casa a cui è più legato, quella di Pavana, nei pressi di Pistoia, dove era tornato a vivere negli ultimi anni realizzando un suo desiderio (questi luoghi hanno fatto spesso da fonte di ispirazione per le sue opere). Anche questa è parte del suo patrimonio, oltre che dei suoi ricordi più cari.
Non siamo a conoscenza di eventuali testamenti redatti nel corso degli anni da parte del cantautore, ma salvo eventuali richieste che può avere manifestato la sua eredità spetta di diritto alla moglie, Raffaella Zuccari, sposata nel 2011 dopo quindici anni insieme, e all’unica figlia, Teresa, nata nel 1976, che nel 2022 lo ha reso nonno di Pietro. Guccini ha sempre amato uno stile di vita sobrio, senza sperperi eccessivi, questo permetterà così ai suoi affetti più cari di avere un guadagno piuttosto consistente, nonostante il vuoto per la sua assenza.
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