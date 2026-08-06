Francesco Guccini, chi è la moglie Raffaella Zuccari: il matrimonio segreto a 70 anni, la figlia Teresa e la prima compagna Dopo la scomparsa del cantautore, torna l'attenzione anche sulla sua sfera privata: dai due matrimoni alla storia d'amore con Raffaella Zuccari, passando per la figlia Teresa.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

IPA

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La morte di Francesco Guccini, arrivata oggi, ha riportato al centro dell’attenzione non soltanto la straordinaria eredità artistica lasciata dal cantautore modenese, ma anche gli aspetti più intimi della sua esistenza, che lui stesso ha sempre cercato di proteggere con grande discrezione. Pur essendo uno dei più importanti protagonisti della musica italiana, infatti, Guccini ha scelto di vivere lontano dal clamore mediatico, condividendo la propria quotidianità con poche persone fidate e tenendo la famiglia al riparo dalla curiosità del pubblico. Tra queste, un posto speciale lo ha sempre occupato la moglie Raffaella Zuccari, compagna di una lunga storia d’amore culminata con il matrimonio celebrato nel 2011, quando il cantante aveva 70 anni.

Francesco Guccini e Raffaella Zuccari: il matrimonio dopo tanti anni

Francesco Guccini e Raffaella Zuccari si sono sposati il 21 aprile 2011, dopo oltre quindici anni di vita condivisa. La cerimonia civile si svolse a Mondolfo, paese d’origine della sposa, in un clima che la coppia avrebbe voluto mantenere il più possibile riservato. Il desiderio di celebrare le nozze lontano da fotografi e curiosi, però, fu presto disatteso dalla presenza di giornalisti e paparazzi davanti al municipio. L’arrivo di Guccini fu accompagnato da un episodio rimasto celebre. Alla vista dei fotografi, infatti, il cantautore reagì con il suo consueto sarcasmo e, a chi lo salutò con "Buona sera maestro!", replicò senza troppi giri di parole: "Buona sera un paio di palle!". Un momento che racconta bene il rapporto spesso complicato che l’artista aveva con l’esposizione pubblica. Terminata la cerimonia, il clima si fece decisamente più disteso e non mancò neppure una battuta rivolta alla moglie: "Scendi da sola le scale e di’ che ti ho lasciata sola all’altare", scherzò Guccini prima di lasciare il municipio.

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Chi è Raffaella Zuccari

Raffaella Zuccari ha sempre preferito restare lontana dai riflettori. Professoressa di Lettere, si è laureata all’Università di Bologna nel 1996 con una tesi dedicata allo scrittore Giuseppe Antonio Borgese. La sua attività accademica e la passione per l’opera dello scrittore siciliano l’hanno portata anche a svolgere approfondimenti e ricerche che, negli anni, hanno coinvolto lo stesso Guccini in numerosi soggiorni in Sicilia. La loro è stata una relazione costruita con pazienza, lontano dalla mondanità e dai riflettori, nel segno della normalità che entrambi hanno sempre ricercato. Una scelta coerente con il carattere del cantautore, poco incline alla vita pubblica quando si trattava della propria sfera personale.

Le relazioni prima di Raffaella e il legame con la figlia Teresa

Quello con Raffaella Zuccari è stato il secondo matrimonio di Francesco Guccini. In precedenza, il cantautore era stato sposato con Roberta Baccilieri tra il 1971 e il 1977. Successivamente ebbe una lunga relazione con Angela Signorini, dalla quale nel 1978 nacque la figlia Teresa.

Negli ultimi anni è stata proprio Teresa Guccini a voler chiarire alcuni aspetti della storia familiare, sottolineando come il rapporto tra i suoi genitori fosse stato spesso raccontato in maniera incompleta: "Io non stata stata il frutto di una scappatella misteriosa ma la nostra è stata una vera e propria famiglia. Abbiamo vissuto insieme nella casa di via Paolo Fabbri a Bologna, la casa di tutta la mia infanzia e adolescenza e in estate in quella di Pàvana, la casa dei miei nonni", aveva spiegato.

La figlia del cantautore ha inoltre ricordato che: "Mia madre e mio padre non sono mai stati sposati, ciò non toglie che siano stati insieme per più di vent’anni", aggiungendo che Angela Signorini ha sempre preferito restare lontana dalla ribalta, dedicandosi completamente alla famiglia. Per questo Teresa ha voluto ribadire l’importanza di quella storia d’amore, ricordando infine: "I miei genitori sono stati molto innamorati e poi la storia è finita come, purtroppo, spesso accade". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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