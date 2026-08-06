Francesco Guccini: l’addio alla musica (cancellato), i 18 mesi chiuso in casa e la malattia agli occhi Il cantautore scomparso oggi giovedì 6 agosto 2026 aveva parlato del suo ritiro dalle scene e della malattia agli occhi, ma anche di GF e Temptation Island

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La morte di Francesco Guccini chiude un capitolo fondamentale della canzone d’autore italiana. Negli ultimi anni il cantautore, che preferiva definirsi "scrittore", aveva scelto una vita sempre più appartata, lontano dai riflettori e dai palchi. Lo scorso maggio, tornando eccezionalmente in pubblico dopo un lungo periodo di assenza, aveva raccontato con la consueta ironia e sincerità la sua quotidianità, parlando del ritiro dalle scene, dei problemi di salute e persino della sua passione per programmi televisivi come Temptation Island e Grande Fratello. Parole che oggi assumono il sapore di un ultimo, prezioso ritratto di sé. Scopriamo tutti i dettagli.

Francesco Guccini, diciotto mesi chiuso in casa e il problema alla vista: "Avevo un po’ paura"

L’occasione fu l’incontro ‘Canterò soltanto il tempo’, organizzato ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia in occasione della mostra a lui dedicata. Francesco Guccini esordì con una confessione che colpì il pubblico: "Erano diciotto mesi che non uscivo di casa, confesso che avevo un po’ paura". Un’ammissione che raccontava meglio di qualsiasi intervista la scelta di vivere lontano dalla ribalta e le difficoltà degli ultimi anni. A pesare, soprattutto, erano i problemi alla vista dovuto a una maculopatia bilaterale che da tempo lo perseguitava. "Non riesco più a leggere, una cosa che mi addolora tantissimo", spiegò, raccontando come gli audiolibri avessero in parte sostituito una delle passioni di una vita. La televisione era diventata così una delle sue principali compagnie quotidiane. E, con il suo immancabile sarcasmo, confessò di seguire anche reality show come Temptation Island e Grande Fratello: "Mi diverto molto a vederli, naturalmente con quello spirito un po’ snob. Quello che mi fa ridere è il fatto che sia tutto finto e costruito ad arte dagli autori".

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L’addio alla musica diventato definitivo e la scelta della scrittura

In realtà Guccini aveva salutato la musica già molti anni prima. L’ultimo album di inediti, L’Ultima Thule, risale al 2012, mentre nel 2013 annunciò ufficialmente il ritiro dalle scene. "Lascio perché sono stanco. Mi manca la forza, la voglia e il desiderio di fare canzoni. È nobile ritirarsi quando il successo è ancora alto, senza aspettare il declino. Canterò solo per gli amici e continuerò a scrivere libri", disse allora dal palco dello Sferisterio di Macerata. Una promessa mantenuta solo in parte: la musica non tornò più nella sua vita in maniera stabile, ma Guccini continuò a coltivare la scrittura, pubblicando libri e racconti e lavorando fino agli ultimi anni a nuovi progetti. A Reggio Emilia ribadì di sentirsi ormai soprattutto uno scrittore e rifletté anche sull’evoluzione della canzone italiana, osservando come fosse "finita l’epoca d’oro del cantautore".

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