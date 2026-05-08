Francesco Gabbani lancia la nuova hit estiva Summer Funk: le reazioni dei fan e dei vip al nuovo videoclip Tra ritmo immediato e sottotesti più profondi, il nuovo singolo apre una fase decisiva della carriera del giudice di X Factor.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Francesco Gabbani, un singolo che fin dal titolo lascia intuire la sua natura ibrida, sospesa tra leggerezza estiva e quella vena riflessiva che da sempre caratterizza il suo percorso artistico. Uscito l’8 maggio per BMG, il brano arriva come primo tassello di una nuova fase creativa che si intreccia con un momento simbolico della sua carriera, visto che quest’anno ricorre anche il decennale di Eternamente ora, album che conteneva Amen e che rappresentò l’inizio della sua affermazione nel panorama musicale italiano. Da allora il suo percorso, passato anche per la vittoria a Sanremo con Occidentali’s Karma, ha mantenuto una coerenza stilistica fatta di pop immediato e contenuti tutt’altro che superficiali.

Summer Funk di Francesco Gabbani è la canzone estiva che ci serviva

A un primo ascolto Summer Funk si presenta come una canzone costruita per funzionare immediatamente, con un groove funky e un ritornello ripetitivo che sembra pensato per accompagnare senza sforzo la stagione estiva. Tuttavia, già entrando nel dettaglio del testo, emerge una struttura narrativa più complessa, dove immagini quotidiane e riferimenti simbolici si intrecciano per raccontare uno stato di inquietudine diffusa. Il brano gioca costantemente sul contrasto tra superficie e profondità, tra ciò che appare leggero e ciò che invece lascia emergere una riflessione più amara sul presente.

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I temi del brano e i complimenti da fan e Vip

Uno dei nuclei centrali del brano riguarda il rapporto con la visibilità e con il successo, tema che viene affrontato senza retorica ma attraverso osservazioni quasi quotidiane. Il passaggio "Se penso a quando io volevo andare in TV/E adesso che ci sono sempre forse non lo voglio più" sintetizza perfettamente questa dinamica. Il brano mantiene sempre un’energia vitale che si traduce nell’idea del movimento continuo, del ballare anche quando le certezze vengono meno, con frasi come: "È vero ho perso il mio sentiero eppure ballo". Non sono mancati i complimenti sotto il post che annuncio il videoclip del singolo con fan entusiasti, tra chi scrivere "Già la adoro", o "Meravigliosa Francesco, complimenti!". Non mancano anche i festeggiamenti di altri cantanti, dalla collega di X Factor Paola Iezzi che risponde con le emoji dei ballerini e del fuoco, o Alex Wyse che mette invece le emoji del sole.



Il videoclip e un anniversario significativo

Il videoclip ufficiale, diretto da Filiberto Signorello, è ambientato in uno studio televisivo dal gusto retro, il video costruisce inizialmente un contesto ordinato che viene progressivamente destabilizzato dall’arrivo dello stesso Gabbani. Il risultato è una trasformazione caotica e liberatoria, dove lo studio iniziale iniziale si dissolve per lasciare spazio all’improvvisazione e all’energia collettiva. L’uscita di Summer Funk si inserisce in un periodo particolarmente simbolico per l’artista, segnato dal decennale di Eternamente ora e da un percorso che negli anni ha consolidato la sua identità musicale. Dalla vittoria a Sanremo con Amen fino al successo di Occidentali’s Karma, Gabbani ha costruito una carriera basata su un equilibrio costante tra leggerezza e contenuto. A completare il quadro arriva anche il tour estivo in partenza il 12 giugno da Bergamo, che porterà il nuovo progetto live in tutta Italia, mescolando repertorio recente e grandi successi del passato.

Ecco le date confermate del tour estivo 2026 del cantante:

13 giugno 2026 – Bergamo, ChorusLife Arena

15 giugno 2026 – Mestre, Teatro del Parco Bissuola

27 giugno 2026 – Catania, Villa Bellini

02 luglio 2026 – Trento, Piazza Fiera

03 luglio 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese

09 luglio 2026 – Marostica (VI), Piazza degli Scacchi (Summer Festival)

10 luglio 2026 – Genova, Arena del Mare

12 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

15 luglio 2026 – Peccioli (PI), Anfiteatro Fonte Mazzola

16 luglio 2026 – La Spezia, Piazza Europa

20 luglio 2026 – Bibione (VE), Piazzale Zenith

31 luglio 2026 – Ploaghe (SS), Stadio di atletica "Lello Baule"

01 agosto 2026 – Edolo (BS), Piazzale Foro Boario

19 agosto 2026 – Presicce-Acquarica (LE), Piazza delle Regioni

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