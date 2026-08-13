Francesco Gabbani rompe il silenzio dopo il malore a Letojanni e annuncia il ritorno sul palco, ma i fan lo frenano: "Fermati"
Il cantante ha annunciato che tornerà sul palco già stasera. Ma sotto il video in cui aggiorna i fan sono tantissimi i commenti di chi gli chiede di fermarsi e pensare prima alla salute
Francesco Gabbani ha provato a rassicurare tutti dopo il malore che lo ha costretto a interrompere il concerto di Letojanni, ma il suo messaggio sui social ha acceso ancora di più l’attenzione dei fan. Il video pubblicato sui propri canali sta infatti raccogliendo visualizzazioni e commenti altissimi, segno di quanto il pubblico sia rimasto colpito da quello che è successo sul palco. L’artista ha spiegato di aver accusato un malore dopo appena cinque brani, lasciando poi intendere di voler fare il possibile per recuperare la data di ieri sera. Il caldo e gli spostamenti tra una tappa e l’altra durante il tour estivo sarebbero le cause del malore. Il cantante toscano ha fatto poi sapere che, già questa sera, tornerà a esibirsi nella data prevista a Sant’Angelo di Brolo. Una decisione che, almeno a giudicare dalla reazione del pubblico, non convince proprio tutti.
Francesco Gabbani torna sul palco dopo il malore a Letojanni: la preoccupazione dei fan
Sotto al video sono infatti numerosi i messaggi di persone preoccupate per le condizioni dell’artista. Non c’è soltanto chi tira un sospiro di sollievo dopo averlo visto parlare e rassicurare tutti: molti invitano il cantante a non avere fretta e a concedersi il tempo necessario per recuperare davvero. "La salute prima di tutto", scrive qualcuno, mentre altri gli chiedono apertamente di riposarsi prima di tornare a sottoporsi allo stress di un concerto. Tra i commenti spunta anche chi nota il suo aspetto e lo invita a rallentare: "Riposati ancora un po’ Francesco perché hai una faccia molto stanca e abbattuta".
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Lo stress dei tour estivi: il caso Gabbani solleva polemiche
C’è poi un altro tema che emerge con forza e che va oltre il singolo caso Francesco Gabbani: quello della gestione dei tour estivi. Alcuni utenti chiedono infatti spostamenti più intelligenti e sostenibili durante le tournée, soprattutto in un periodo caratterizzato da temperature molto alte. Il ragionamento è semplice: se gli artisti sono costretti a macinare chilometri, salire continuamente su un palco e affrontare il caldo estivo, quanto è davvero possibile chiedere al proprio corpo? Forse è proprio questo l’aspetto più interessante della vicenda. Gabbani vuole evidentemente tornare alla musica e non lasciare il pubblico senza risposte, ma i suoi stessi fan gli stanno chiedendo di fare l’opposto: fermarsi, almeno per un momento. Il cantante ha scelto di guardare avanti e di confermare il prossimo appuntamento programmato per questa sera. Il pubblico, invece, sembra chiedergli di guardare prima a se stesso. E in mezzo alla corsa estiva dei concerti, forse è proprio questo il messaggio più importante.
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