Francesco Gabbani, paura durante il concerto: malore e soccorsi sul posto. Come sta il cantante Il cantautore è stato costretto a interrompere bruscamente il live a Letojanni dopo appena cinque canzoni: cos’è successo, il messaggio del sindaco

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un concerto interrotto bruscamente, davanti a una piazza gremita e a un pubblico che attendeva da tempo la sua esibizione. Francesco Gabbani ha accusato un malore durante il live di Letojanni, in provincia di Messina, ed è stato costretto a fermarsi dopo aver cantato soltanto cinque brani. Momenti di apprensione tra gli spettatori, mentre il cantante veniva soccorso e sottoposto agli accertamenti necessari. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Francesco Gabbani, malore sul palco: concerto interrotto dopo cinque canzoni

L’esibizione di Francesco Gabbani al Letojanni Summer Festival è durata molto meno del previsto. Il cantautore toscano aveva appena iniziato il suo spettacolo quando, dopo alcuni brani, ha mostrato evidenti segnali di difficoltà. Il ritmo della performance è apparso più contenuto rispetto al consueto e, dopo pochi minuti, l’artista ha deciso di lasciare il palco. A spiegare al pubblico cosa stava accadendo è stato il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, salito sul palco dopo l’interruzione. Il primo cittadino ha riferito che Gabbani aveva accusato un leggero malore e che sarebbe stato necessario sottoporlo a ulteriori accertamenti. La serata, quindi, è stata definitivamente sospesa. Il sindaco ha anche voluto rassicurare, per quanto possibile, i presenti, sottolineando il dispiacere dell’artista per non aver potuto completare lo spettacolo e ricordando che, in situazioni simili, la priorità resta naturalmente la salute.

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Come sta Francesco Gabbani: le prime informazioni dopo il malore

Le prime informazioni emerse dopo l’interruzione del concerto fanno pensare a un episodio legato soprattutto alle alte temperature e alla stanchezza accumulata durante il tour. Il cantante sarebbe stato immediatamente assistito e avrebbe ricevuto una flebo per recuperare liquidi e favorire la reidratazione. Dopo il trattamento, le sue condizioni sarebbero migliorate. Si è parlato anche dell’ipotesi di un colpo di calore o di una congestione, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per indicare con certezza una diagnosi. Gabbani è reduce da un’estate ricca di impegni e concerti e parallelamente è coinvolto nei lavori della prossima edizione di X Factor, dove vestirà nuovamente i panni di giudice. Resta ora da capire se il malore avrà conseguenze sulle prossime date del tour. L’attenzione è soprattutto sulle sue condizioni di salute e sulle indicazioni dei medici. Intanto, dopo la paura iniziale, le prime notizie lasciano spazio a un cauto ottimismo: il cantante avrebbe recuperato dopo essere stato soccorso, ma saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire definitivamente il quadro.

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