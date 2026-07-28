Francesco Gabbani sull'essere giudice a X Factor: "Ero alla mercé del parere altrui", poi commenta l'idea di tornare a Sanremo 2027 Il cantante ha parlato anche del successo chiave della sua carriera “Occidentali’s Karma”, che celebrerà con due eventi speciali in occasione dei 10 anni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Francesco Gabbani si prepara a festeggiare in grande stile. In occasione dei dieci anni dal successo di ‘Occidentali’s Karma’, infatti, il cantante celebrerà il trionfo al Festival di Sanremo con due eventi nel 2027 e si è raccontato in un’ampia intervista al Corriere della Sera, parlando anche dell’imminente ritorno al tavolo della giuria di X Factor. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Francesco Gabbani, il successo senza tempo di "Occidentali’s Karma" e il legame con Sanremo

A quasi dieci anni dalla pubblicazione di ‘Occidentali’s Karma’, Francesco Gabbani continua a considerare il brano che gli ha cambiato la carriera come un dono irripetibile. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, il cantautore toscano sottolinea di non aver mai pensato di rinnegare quella canzone, diventata un vero e proprio fenomeno. «È iconica e sono felice che sia esistita», afferma, spiegando come il successo del singolo rappresenti ormai una pagina importante della storia della musica italiana degli anni Dieci: «Posso affermare che fa parte della storia della musica italiana di quel decennio. E questo mi inorgoglisce». Per celebrare il decennale del brano, Gabbani ha già annunciato due eventi speciali nel 2027, ma precisa di non essersi mai sentito intrappolato dal peso di quel successo. Un rapporto costruito anche grazie al Festival di Sanremo, manifestazione che ha segnato ogni fase della sua carriera: dalla vittoria tra le Nuove Proposte nel 2016 con ‘Amen’ al trionfo dell’anno successivo con ‘Occidentali’s Karma’ fino al secondo posto nel 2020. Per Gabbani il Festival resta un appuntamento speciale, un luogo dove tornerebbe volentieri al momento giusto, magari sotto la nuova direzione artistica di Stefano De Martino. «Non faccio previsioni, penso sempre al Festival, ma è la canzone, giusta che mi ci porta. Sanremo è un luogo felice, è come tornare in vacanza dove sei stato bene».

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X Factor, il ruolo da giudice e una nuova fase della carriera

Accanto all’attività live, Francesco Gabbani si prepara a tornare anche dietro il banco dei giudici di X Factor. Dopo il debutto nella passata stagione, il cantautore sarà nuovamente protagonista del talent show insieme a Jake La Furia, Paola Iezzi e alla new entry Irama. Se inizialmente aveva accolto l’incarico con una certa apprensione, oggi racconta di vivere questa esperienza con maggiore serenità. «Avevo la preoccupazione del principiante, dovevo prendere le misure. La tensione stava nel dover giudicare qualcun’altro e dire i no che ho sempre ricevuto: sono sempre stato giudicato, alla merce del parere altrui e questo generava in me preoccupazioni. Da reduce della passata esperienza, sono più tranquillo». E sugli attriti con gli altri giudici: «E’ giusto e fisiologico che ognuno abbia i suoi gusti e prospettiva. Nonostrate scaramucce e dibattiti, c’è un bel clima. Irama, poi, che è la new entry, è un ragazzo d’oro».

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