Francesco Gabbani, recupero super dopo l'evento annullato: due concerti speciali per festeggia i 10 anni di Occidentali’s Karma Una ricorrenza speciale che diventa una grande festa dal vivo: Firenze e Milano ospiteranno due appuntamenti unici pensati per celebrare il brano che ha svoltato la sua vita.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dieci anni possono sembrare un’eternità nel mondo della musica, ma ci sono canzoni che riescono a conservare intatta la propria forza anche a distanza di tempo. È il caso di Occidentali’s Karma, il brano che nel 2017 conquistò il pubblico e la vittoria al Festival di Sanremo, trasformandosi rapidamente in uno dei successi più riconoscibili della musica italiana degli ultimi anni. Per celebrare questo importante traguardo, Francesco Gabbani ha annunciato due concerti speciali che si terranno nella primavera del 2027, pensati come una vera e propria festa insieme ai fan.

Francesco Gabbani e il regalo ai fan: arriva l’Occidentali’s Party

L’artista, attualmente impegnato con il tour estivo e prossimo al ritorno dietro il bancone dei giudici di X Factor, ha sorpreso il pubblico annunciando "Occidentali’s Party", un progetto speciale che lo riporterà nei grandi palazzetti indoor.

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Le due date fissate sono:

• 17 aprile 2027 – Nelson Mandela Forum, Firenze

• 22 aprile 2027 – Unipol Forum, Milano

Non si tratterà di semplici concerti, ma di due eventi celebrativi costruiti appositamente per ripercorrere i momenti più significativi della sua carriera, con un allestimento inedito e una scaletta studiata per raccontare il percorso artistico iniziato molto prima del successo sanremese e consolidato negli anni attraverso numerosi brani entrati nell’immaginario del pubblico. L’obiettivo è quello di trasformare queste due serate in una grande festa collettiva, capace di mettere al centro non soltanto la ricorrenza di Occidentali’s Karma, ma anche il legame costruito con il pubblico nel corso di un decennio ricco di soddisfazioni.

Intanto il tour estivo continua in tutta Italia

Prima di arrivare all’appuntamento del 2027, Francesco Gabbani proseguirà il suo viaggio musicale lungo la penisola con una serie di concerti che stanno registrando una buona partecipazione di pubblico.

Le prossime date del tour estivo sono:

• 10 luglio – Genova, Arena del Mare

• 12 luglio – Cervia, Piazza Garibaldi

• 15 luglio – Peccioli, Anfiteatro Fonte Mazzola

• 16 luglio – La Spezia, Piazza Europa

• 18 luglio – Bari, Fiera del Levante

• 20 luglio – Bibione, Piazzale Zenith

• 29 luglio – Ancona, Flame Festival

• 31 luglio – Ploaghe, Stadio di atletica leggera "Lello Baule"

• 1 agosto – Edolo, Piazzale Foro Boario

• 19 agosto – Presicce Acquarica, Festival I Colori dell’Olio

• 22 agosto – Tagliacozzo, Piazza Duca degli Abruzzi

Il recente stop della data di Vinovo: il concerto annullato

Solo due giorni fa il cantante è stato costretto anche a comunicare una notizia che ha deluso molti fan piemontesi. Il concerto previsto il 27 agosto 2026 all’Ippodromo di Vinovo, infatti, è stato annullato per motivi organizzativi non legati all’artista o al suo staff. Commentando la vicenda, Gabbani aveva espresso tutto il proprio rammarico spiegando: "Mi dispiace molto per l’annullamento del concerto di Vinovo. Era una data a cui tenevo particolarmente, anche perché rappresentava l’unico appuntamento del tour in Piemonte". Una decisione sofferta, ma presa per garantire al pubblico le condizioni necessarie per vivere l’evento in totale sicurezza. Adesso però lo sguardo è già rivolto al futuro e a quella doppia festa che, nella primavera del 2027, permetterà ai fan di celebrare insieme a Francesco Gabbani dieci anni di una canzone diventata iconica.

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