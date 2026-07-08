Francesco Gabbani annulla il concerto, era quasi sold out: cosa è successo durante il tour. L'annuncio del cantante Il concerto di Francesco Gabbani, fissato per il 27 agosto e già quasi sold out, è stato annullato. Ecco il vero motivo

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Annuncio inaspettato per Francesco Gabbani, che ha fatto sapere di essere stato costretto ad annullare il suo concerto, una tappa della tournée che lo sta portando in giro per l’Italia. Dopo la pubblicazione di Summer Funk, il suo singolo estivo, il cantante è infatti partito lo scorso 12 giugno e nel frattempo sta anche registrando le nuove puntate di X Factor 2026, che andrà in onda su Sky e Now nel mese di settembre e durante le quali lui sta svolgendo il ruolo di giudice.

Impegni televisivi e musicali. Sempre tanti progetti per Gabbani, che ha ora reso noto la decisione del suo staff per questa stagione estiva. I fan si sono detti molto rammaricati per l’accaduto ed è stato spiegato loro il vero motivo che c’è dietro questa scelta.

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Francesco Gabbani e la decisione di annullare il concerto

Sulle sue Instagram stories e su quelle dell’organizzatore del tour Artist First, Francesco Gabbani ha fatto sapere – lo scorso 6 luglio – di essere stato costretto ad annullare il concerto che si sarebbe tenuto il 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo, in provincia di Torino. "Per ragioni organizzative non imputabili all’artista né al suo team, il concerto dell’artista previsto per il 27 agosto 2026 all’Ippodromo di Vinovo è stato annullato", si legge sui social nel comunicato ufficiale.

Per il momento non ci sono state altre informazioni sui motivi che hanno portato il cantante a cancellare l’attesissimo evento musicale. Si sa però che la data in oggetto stava già riscontrando un ottimo feedback da parte del pubblico ed era già quasi sold out. "Tuttavia, la società organizzatrice del concerto non è attualmente in grado di garantire le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell’evento", si legge inoltre sul comunicato. I rimborsi sono intanto stati garantiti.

Perché il concerto di Vinovo (Torino) è stato annullato

Molti fan si stanno domandando la vera ragione che ha portato Gabbani e il suo staff a non garantire il concerto di fine agosto. Il portale Today ha fatto sapere che delle fonti molto vicine all’artista hanno dichiarato quello che è in realtà già stato scritto sulla nota ufficiale. Gli stessi hanno anche fatto sapere che gli organizzatori locali non sarebbero riusciti a fronteggiare tutti gli impegni presi in vista del concerto.

Ci sarebbe infatti stata una "sovrapposizione di artisti o qualcosa di simile". Nel frattempo, è stato già annunciato che la data annullata non verrà recuperata ma di certo i fan riceveranno il rimborso di quanto speso.

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