Francesco De Siena, chi è il vincitore di The Voice Senior 2025: il rapporto speciale con Nek e il ghiotto premio Nella finale del 19 dicembre a vincere The Voice Senior è stato Francesco De Siene: chi è il membro del team di Nek che ha incantato giudici e pubblico di Rai 1

La sesta edizione di The Voice Senior 2025 si è conclusa ieri sera – 19 dicembre – con un finale emozionante e ricco di talento, incoronando un vincitore che ha conquistato il cuore del pubblico: Francesco De Siena del team Nek. Il talent show di Rai 1 dedicato alle voci over 60 ha premiato quest’anno passione, tecnica e autenticità, caratteristiche che hanno reso il professore di musica di Morciano di Leuca un protagonista indiscusso della stagione del talent di Antonella Clerici.

Chi ha vinto The Voice Senior 2025: il trionfo di Francesco De Siena

La puntata conclusiva di The Voice Senior, partita con 12 finalisti, ha visto Francesco De Siena arrivare all’ultimo round con altri tre super finalisti: Pierluigi Lunedei, Giovanna Russo e Carmelo Sciplino. Il momento chiave della finale è stata l’esibizione del suo cavallo di battaglia, "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla, accompagnato dal suo inseparabile pianoforte, strumento che per lui è quasi un’estensione della propria anima. La performance ha incantato il pubblico, tanto che il coach Nek ha invitato gli spettatori a sostenerlo: "Se vi ha fatto volare con questo brano, votatelo". Prima, Francesco aveva conquistato la giuria e il pubblico già alle Blind Auditions con "Avrai" di Claudio Baglioni, dimostrando subito la qualità della sua voce e la profondità della sua interpretazione. Al termine della serata, l’annuncio del vincitore ha scatenato l’entusiasmo generale: Francesco De Siena del team Nek è stato proclamato trionfatore di The Voice Senior 2025, succedendo nell’albo d’oro del programma a Patrizia Conte (QUI il recap della serata).

The Voice Senior 2025, chi è il vincitore Francesco De Siena

Classe 1966, Francesco De Siena è un professore di musica. Diplomato in Viola al Conservatorio di Lecce e in Violino al Conservatorio di Matera, ha suonato per anni in orchestre e ha partecipato a progetti dedicati a grandi artisti, come l’omaggio a Lucio Dalla al Teatro Italia di Gallipoli. Da più di quindici anni insegna musica, trasmettendo ai suoi studenti non solo tecnica, ma anche la capacità di sognare attraverso il canto.

"Il piacere di insegnare è trasmettere il sogno, perché credo che la musica sia una delle poche materie che fa sognare un ragazzo, e aiuta a vivere bene".

Il rapporto speciale instaurato con il suo coach Nek si è rivelato fondamentale nel suo percorso a The Voice Senior: "Lui sa leggere nel profondo dell’animo. Ha capito bene le mie qualità vocali e grazie ai suoi consigli è venuta fuori una parte di me che neanche io conoscevo". Francesco ha sempre considerato il pianoforte il suo compagno insostituibile, uno strumento che gli permette di esprimere pienamente le proprie emozioni: "Il pianoforte mi aiuta, mi accompagna l’anima".

Prima della finale, aveva affidato ai social il suo pensiero sui mesi di gara e sul supporto ricevuto:

"Tutto questo è già vincere, è partecipazione, è il premio più bello al quale può ambire ogni essere umano. Grazie infinite per avermi accompagnato, per avermi dato la possibilità di conoscere persone straordinarie… Spero di poter ricambiare per ognuno di voi, nel tempo. Grazie".

Oltre alla fama, la vittoria a The Voice Senior porta con sé un premio concreto e di grande valore: Francesco De Siena avrà la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica Warner Music Italia, seguendo le orme dei vincitori delle passate edizioni.

