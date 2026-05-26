Francesco Francesco De Gregori torna a raccontarsi partendo dalla dimensione che sente più sua: quella intima dei piccoli teatri. Il cantautore romano ha presentato a Milano i nuovi sviluppi del progetto "Nevergreen (Perfette Sconosciute)", nato per riportare al centro i brani meno conosciuti del suo repertorio. Un percorso che continuerà tra un docufilm in arrivo su Rai 3, un nuovo album live previsto per ottobre e una nuova serie di concerti tra Milano e Roma. Nella sua intervista al Corriere, De Gregori ha parlato anche del suo storico rifiuto nei confronti del Festival di Sanremo, della trasformazione dell’industria musicale e del ruolo pubblico degli artisti.

"Nevergreen", il progetto di De Gregori contro il gigantismo della musica

Il cuore del nuovo percorso artistico di Francesco De Gregori è "Nevergreen (Perfette Sconosciute)", progetto dedicato alle canzoni meno celebri della sua carriera. Un titolo volutamente provocatorio, nato per distinguere questi brani dai grandi classici come Rimmel, La donna cannone o Generale. L’artista ha spiegato di aver scelto una parola inventata proprio per suggerire al pubblico un’esperienza diversa dal solito concerto celebrativo. A conquistarlo è soprattutto la dimensione raccolta dei piccoli spazi: molto meglio, secondo lui, un teatro da 200 posti che i grandi eventi da milioni di spettatori.

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Dal progetto è nato anche il docufilm "Francesco De Gregori. Nevergreen", diretto da Stefano Pistolini e dedicato alla residenza del 2024 al Teatro Out Off di Milano. Il film andrà in onda il 4 giugno in prima serata su Rai 3 e successivamente sarà disponibile su RaiPlay. A ottobre arriverà invece l’album live "Nevergreen (Perfette Sconosciute)", registrato proprio durante quelle serate milanesi e pensato come un racconto autentico dell’esperienza vissuta sul palco.

De Gregori su Sanremo, Springsteen e il ruolo degli artisti

Tra i temi affrontati dal cantautore c’è stato inevitabilmente anche Sanremo. «A Sanremo? Giurai di non andarci mai dopo che morì Tenco. Non vedo perché Springsteen debba dire la sua su Trump, è un ruolo che non condivido» De Gregori ha raccontato che la sua scelta nasce dalla morte di Luigi Tenco, episodio che lo segnò profondamente da ragazzo, aggiungendo una riflessione sul rapporto tra musica e politica, spiegando di non condividere l’idea che un cantante debba necessariamente esporsi pubblicamente o diventare una guida morale.

Non manca anche un ricordo personale legato a Lucio Dalla, figura centrale della musica italiana con cui De Gregori ha condiviso un rapporto fatto di stima ma anche di differenze e confronti accesi. Il cantautore racconta di aver avuto un ruolo quasi "indiretto" nella nascita di uno dei brani più iconici di Dalla, Come è profondo il mare. Secondo il suo ricordo, fu proprio una conversazione tra i due a spingere Dalla a sperimentare maggiormente nella scrittura dei testi, superando alcune sue iniziali esitazioni. Un episodio che De Gregori racconta con leggerezza e orgoglio.

Le date del tour "Nevergreen" tra Roma e Milano

Il progetto proseguirà anche dal vivo con una nuova doppia residenza teatrale. Dal 27 ottobre De Gregori sarà al Teatro Sala Umberto di Roma, mentre dal 25 novembre tornerà al Teatro Out Off di Milano, simbolo dell’esperienza "Nevergreen". Le serate saranno caratterizzate da scalette sempre diverse, costruite tra canzoni rare e brani storici del repertorio del cantautore. I concerti continueranno fino a dicembre inoltrato, mantenendo la formula raccolta e intima che ha conquistato il pubblico nelle precedenti edizioni.