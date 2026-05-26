Francesco De Gregori, il nuovo album e il 'no' (storico) a Sanremo: "Mai più al Festival, l'ho giurato". Ecco perché
Il cantautore ripercorre la sua storia artistica, ribadisce il “no” a Sanremo e presenta il live “Nevergreen”, un progetto intimo contro il gigantismo musicale.
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