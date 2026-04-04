Francesco De Gregori, 75 anni e una vita di successi: la playlist da ascoltare per celebrare una leggenda A 75 anni Francesco De Gregori celebra una carriera leggendaria: dai classici senza tempo ai brani più intensi, ecco la playlist che racconta la sua storia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

IPA

CONDIVIDI

Francesco De Gregori, il "Principe" della canzone italiana, compie 75 anni: una carriera che ha attraversato più di cinque decenni tra successi memorabili, testi che hanno fatto scuola e melodie che hanno segnato intere generazioni. Dall’intimità poetica di Alice alle atmosfere ribelli di Generale, ogni brano racconta un pezzo di storia, personale e collettiva. Per celebrare questo traguardo, abbiamo selezionato una playlist speciale: un viaggio tra le sue canzoni più iconiche, alcune conosciute da tutti, altre vere chicche da riscoprire.

Francesco De Gregori festeggia 75 anni: una carriera straordinaria tra successi e conquiste

Compie oggi 75 anni Francesco De Gregori, una leggenda indiscussa della musica italiana. Nato a Roma il 4 aprile 1951, è uno dei più importanti cantautori di sempre. Con circa cinquanta album, ha costruito una carriera lunga oltre mezzo secolo, muovendosi tra folk, pop d’autore e rock con uno stile unico, paragonabile a quello di Fabrizio De André e Lucio Dalla. Appassionato fin da giovane alla musica di Bob Dylan e altri grandi artisti, inizia a esibirsi al Folkstudio di Roma e debutta nel 1972 insieme a Antonello Venditti con Theorius Campus. Nel corso della carriera collabora con numerosi protagonisti della musica italiana. Tra i suoi brani più celebri ci sono Alice, Rimmel, Generale, Viva l’Italia, Titanic e La donna cannone. Le sue canzoni si distinguono per testi poetici, narrativi e spesso ricchi di riferimenti storici o sociali, contribuendo alla nascita della cosiddetta "scuola romana".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ecco alcuni esempi: Alice (1973), tratto dall’album Alice non lo sa, segna il suo esordio solista e introduce uno stile poetico e evocativo, con ritratti femminili delicati e suggestivi; Buonanotte fiorellino (1975), è una canzone malinconica dedicata a un amore lontano, costruita come una dolce filastrocca; Rimmel (1975) racconta invece la fine di una relazione con toni nostalgici ma sereni; Generale (1978) è uno dei suoi brani più celebri contro la guerra, caratterizzato da immagini forti e immediate. La donna cannone (1983) racconta una storia d’amore ispirata a un episodio reale, con toni poetici e surreali; Sempre e per sempre (1986) è una delle sue canzoni più universali, dedicata a un amore destinato a durare nel tempo. Insomma, soni tutti brani dotati di profondo significato.

La playlist dei 10 brani iconici di Francesco De Gregori

Di seguito, una playlist dei brani più famosi e iconici di Francesco De Gregori:

Generale (1978)

La Donna Cannone (1983)

Alice (Alice non lo sa) (1973)

La storia siamo noi (1985)

Titanic (1982)

Il bandito e il campione (1993)

Santa Lucia (1976)

La leva calcistica della classe ’68 (1982)

Rimmel (1975)

Buonanotte Fiorellino (1975)

Potrebbe interessarti anche