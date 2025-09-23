Francesco Costabile di 'Familia', chi è il regista (non binario) che può riportare l’Oscar in Italia
Il regista cosentino rappresenterà l’Italia agli Academy Swards 2026 dopo il successo a Venezia, ai David di Donatello e ai Nastri d’argento: la sua storia
Sarà Familia di Francesco Costabile a rappresentare l’Italia agli Oscar 2026. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti alla 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film del regista cosentino andrà agli Academy Awards dopo il successo ai David di Donatello e ai Nastri d’argento. Per Costabile si tratta di un nuovo, incredibile, traguardo dopo il successo di Una femmina nel 2022. Scopriamo tutta la sua storia.
Chi è Francesco Costabile: da Una femmina agli Oscar 2026
Nato a Cosenza nel 1980, Francesco Costabile ha studiato al DAMS di Bologna e poi al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e già durante i suoi studi si fece notare con alcuni successi nel mondo dei cortometraggi. Successivamente si è dedicato soprattutto al documentario, mentre nel 2022 è arrivato l’esordio al cinema con Una femmina, film sulle donne vittime di violenza nella ‘ndrangheta calabrese presentato al Festival di Berlino e con due candidature ai David di Donatello e due ai Nastri d’argento. Nel 2024 esce la sua seconda pellicola, Familia. Presentato in concorso nella sezione Orizzonti alla 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia (dove gli attori Francesco Gheghi e Tecla Insolia vennero premiati rispettivamente come miglior attore protagonista e miglior attrice esordiente) il film ha ricevuto otto candidature ai David di Donatello e cinque candidature ai Nastri d’argento. Familia è stata poi selezionato per rappresentare l’Italia ai Premi Oscar nel 2026 nella sezione del miglior film internazionale, battendo la ‘concorrenza’ di 24 titoli tra i quali Diamanti di Ferzan Ozpetek e Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa di Margherita Ferri. A deciderlo il comitato di Selezione composto da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo e Vito Sinopoli.
Il primo regista non binario a rappresentare l’Italia
Arrivata un po’ a sorpresa, la selezione di Familia per gli Academy Awards del 2026 ha reso Francesco Costabile il primo regista dichiaratamente non binario a ricevere tale riconoscimento. Costabile ha spesso parlato di visibilità e rappresentazione della comunità LGBTQIA+ (e le difficoltà incontrate durante il suo percorso) nel cinema. "È sempre stato il mio desiderio, raccontare la mia comunità" raccontò il regista a MowMag, denunciando anche lo ‘sfruttamento’ dell’immagine della comunità sul grande schermo: "La comunità lgbt+ è stata assimilata dalle regole del mercato di intrattenimento (…) Il rischio è che tutto questo risulti una mera concessione e non un reale cambio di paradigma".
